Un estudio asocia el aire limpio, una dieta saludable y red social con menor inflamación en niños

Muestra cómo las exposiciones ambientales tempranas moldean la función inmunitaria

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación La Caixa, ha señalado que una mejor calidad del aire interior, la proximidad a espacios naturales, una dieta saludable y una buena red social están asociados a una menor inflamación en la infancia.

Publicado en 'Environment International', se ha hecho en colaboración con INSERM - Université Grenoble Alpes, en Francia, y ofrece nuevas perspectivas sobre cómo las exposiciones ambientales tempranas "moldean la función inmunitaria a largo plazo y la salud general", informa el ISGlobal en un comunicado este martes.

Esta investigación se basa en la cohorte Human Early Life Exposome (HELIX), en el marco del proyecto ATHLETE, que incluye a 845 niños de seis cohortes de nacimiento poblacionales en el Reino Unido (BiB), Francia (EDEN), España (INMA), Lituania (KANC), Noruega (moBa) y Grecia (RHEA).

Se examinaron 91 exposiciones ambientales durante el embarazo y la infancia, agrupadas en 13 familias, entre las que están las exposiciones exteriores, como la contaminación del aire; interiores, como contaminantes del hogar y agentes químicos; factores de estilo de vida, como la dieta, la actividad física o el sueño; e indicadores socioeconómicos como el nivel educativo de los padres o los ingresos.

La investigadora y primera autora del estudio, Ines Amine, ha indicado que para evaluar la salud inmunitaria, analizaron tres niveles biológicos a partir de las muestras de sangre de cada niño.

Además, utilizaron modelos estadísticos avanzados para identificar "firmas inmunitarias" --patrones en el sistema inmunitario-- asociadas con un índice compuesto de salud que combina resultados respiratorios, metabólicos y cognitivos.

PERFILES INMUNITARIOS

El estudio identificó en los niños tres tipos de firmas inmunitarias relacionadas con una mejor salud general: dos se basaban en proteínas en sangre y mostraban niveles más bajos de inflamación; y el tercero, basado en glóbulos blancos, indicaba un sistema inmunitario más equilibrado y bien regulado.

Estas "firmas beneficiosas" se relacionaban con exposiciones ambientales específicas durante la infancia: una mejor calidad del aire interior, proximidad a espacios azules (lagos, ríos o costas), patrones dietéticos más saludables y mayor capital social (participación social y apoyo familiar y comunitario).

Los resultados destacan la importancia de estos factores ambientales en la mitigación de la inmunotoxicidad, y la coordinadora del Exposome Hub de ISGlobal y última autora, Léa Maitre, defiende preservar el acceso a espacios naturales y fortalecer los sistemas de apoyo comunitario porque pueden mejorar procesos inflamatorios.