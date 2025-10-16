Un estudio asocia la contaminación del aire durante el embarazo a una maduración cerebral lenta

Archivo - Fachada del edificio del Parque de Recerca Biomédica de Barcelona (PRBB), a 11 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Es el primero que mide con resonancia magnética la mielinización cerebral de los bebés

BARCELONA, 16 Oct.

Un estudio del Hospital del Mar de Barcelona, el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y el área de Epidemiología y Salud Pública del Ciber ha concluido que la exposición a la contaminación atmosférica durante el embarazo se asocia a una maduración cerebral más lenta en los bebés.

El trabajo, publicado en la revista 'Environment International', es "el primero que mide con resonancia magnética la mielinización cerebral de los bebés", informa el Hospital del Mar en un comunicado de este jueves.

La mielinización es un proceso "clave" en la maduración del cerebro, en que la mielina recubre las conexiones neuronales y las hace eficientes para la transmisión de información.

Los bebés de madres expuestas a niveles más altos de partículas finas en suspensión durante el embarazo muestran "una mielinización más lenta en esta etapa tan primeriza de la vida".

Tanto una ralentización como una aceleración excesiva de la maduración cerebral pueden ser perjudiciales para el niño, si bien "aún queda por determinar" si el efecto observado en el estudio tendrá consecuencias negativas en las capacidades de los niños.

CONTAMINACIÓN

La contaminación analizada incluye partículas muy pequeñas, unas 30 veces más finas que un cabello humano, y que están formadas por elementos nocivos derivados del proceso de combustión y compuestos orgánicos tóxicos, pero también por elementos "esenciales" para el desarrollo cerebral, como el hierro, el cobre o el zinc.

Para llevar a cabo el estudio, se reclutaron mujeres embarazadas en seguimiento en los hospitales barceloneses del Clínic, el de la Santa Creu y Sant Pau y el Sant Joan de Déu.

Se monitorizaron los niveles de contaminantes atmosféricos a los cuales estaban expuestos durante la gestación y, después del parto, se seleccionaron 132 bebés, a los que se realizó una resonancia magnética antes de cumplir el primer mes de vida para observar el grado de maduración cerebral según sus niveles de mielinización.

RESULTADOS

Los resultados muestran una correlación "clara" entre una mayor exposición materna a PM2.5 durante el embarazo y una menor mielinización en el cerebro de los bebés, si bien el trabajo indica que el efecto responde a la combinación de los distintos elementos que forman las PM2.5, sin que se pueda identificar un único responsable.

El investigador de la Unidad de Resonancia Magnética del Servicio de Radiología del Hospital del Mar, Gerard Martínez-Vilavella, ha afirmado que hay que "continuar controlando la contaminación" y estudiar como esta ralentización puede influir en el desarrollo posterior del cerebro de los niños.

El investigador de ISGlobal Jordi Sunyer ha afirmado que los hallazgos en los bebés nacidos en Barcelona después de la primera fase de la zona de bajas emisiones indican que no se puede desfallecer "en los planes de descontaminar las ciudades".