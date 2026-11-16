Un estudio asocia la falta de recuperación inmunitaria en VIH a alteraciones celulares previas

Las investigadoras del IRB CatSud a cargo del estudio. - IRB CATSUD

TARRAGONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Investigación Biomédica Catalunya Sud (IRB CatSud) ha identificado diferencias celulares presentes antes del tratamiento en personas con VIH que se asocian a una recuperación incompleta del sistema inmunitario, pese a tener el virus controlado.

El trabajo, publicado en la revista 'Molecular Medicine', ha estudiado los procesos biológicos en las células del sistema inmunitario de 100 personas que viven con VIH antes de comenzar el tratamiento antirretroviral, informa el IRB CatSud en un comunicado de este viernes.

Los tratamientos actuales contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) son "muy efectivos" para controlar el virus y permitir la recuperación de las defensas destruidas, pero entre un 15% y un 30% de pacientes no logran recuperar el sistema inmunitario pese a tener el virus controlado a niveles indetectables.

Los resultados muestran que estas personas tienen células con problemas para obtener energía, signos de agotamiento y un mayor estrés oxidativo, lo que favorece el deterioro celular, y sugieren que los mecanismos que regulan la actividad de los genes podrían tener un papel "relevante" en este proceso.

Detectar estas alteraciones de manera previa "podría abrir la puerta" a identificar precozmente el riesgo de recuperación inmunitaria insuficiente, y a explorar futuros tratamientos para mejorar el funcionamiento energético de las células y protegerlas del daño celular.