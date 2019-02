Un estudio sobre las bacterias en la cirrosis liderado desde Barcelona recibe 15 millones de la UE

Publicado 31/01/2019 14:06:58 CET

Desarrollará herramientas de diagnóstico a través del microbioma

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto multidisciplinar estudiará el papel de las bacterias intestinales --microbioma-- en la cirrosis liderado desde Barcelona por la European Foundation for the Study of Chronic Liver Failure (EF Clif), y que ha recibido 15 millones de euros de la Unión Europea, ha explicado la fundación en un comunicado este jueves.

Participarán expertos de 22 organismos, instituciones y empresas de diez países europeos, que tratarán de entender el papel que desempeña el microbioma humano en el desarrollo de la cirrosis descompensada y en el síndrome de Insuficiencia Hepática Aguda sobre Crónica (ACLF, por sus siglas en inglés), la causa más frecuente de muerte en cirrosis.

El estudio, llamado Microb-Predict, aplicará integración de big data y analizará 200.000 datos procedentes de muestras de 10.000 pacientes que han participado en otros proyectos europeos de investigación en cirrosis --los estudios Predict, Galaxy y LiversHope-- para identificar biomarcadores.

Estos biomarcadores permitirán desarrollar herramientas diagnósticas basadas en el microbioma, que incluirán pruebas de análisis de diagnóstico inmediato (POC, en inglés) y nanobiosensores

El estudio validará en grandes grupos de pacientes estos biomarcadores, incluyendo uno específico para predecir la respuesta terapéutica a la albúmina humana como tratamiento en una aproximación de medicina personalizada.

Actualmente menos del 10% de las investigaciones sobre enfermedades hepáticas se centran en ACLF y en cirrosis descompensada, por lo que las opciones de tratamiento para estos pacientes son insuficientes, y unos 1,2 millones de personas mueren anualmente en el mundo por cirrosis, entre las que hay cerca de 100.000 en Europa y 5.000 en España.

En los países occidentales las infecciones bacterianas son uno de los factores desencadenantes más frecuentes de la ACLF, síndrome asociado a unas altas tasas de mortalidad, y las importantes diferencias existentes entre los pacientes que desarrollan esta patología requiere de aproximaciones personalizadas en su diagnóstico y tratamiento.

ASOCIACIONES DE PACIENTES

El Microb-Predict está incluido en el programa marco de investigación e innovación de la UE Horizonte 2020 y cuenta 15 millones de euros de financiación, y entre sus expertos cuenta con especialistas en microbioma humano, investigadores clínicos, expertos en tecnología y representantes de asociaciones de pacientes como la European Liver Patients' Organisation (ELPA).

Este equipo multidisciplinar está liderado y coordinado desde Barcelona por el profesor Jonel Trebicka, investigador principal que forma parte de la EF Clif, presidida por el profesor Vicente Arroyo.

En el estudio participan la EF Clif, la Universitat de Barcelona (UB), la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) y la Fundació Clinic per a la Recerca Biomèdica.