Un estudio del CZFB apunta a la falta de perfiles híbridos como principal reto de la industria 4.0

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BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) difundido este martes apunta a la dificultad de encontrar perfiles híbridos como al mayor reto de la industria 4.0.

El principal motivo que esgrimen las 72 compañías participantes para justificar esta escasez es la falta de formación específica y el desajuste con las necesidades reales de las empresas, ha afirmado el consorcio en un comunicado.

Según el estudio, el carácter híbrido de los profesionales que necesita la industria se traduce en un equilibrio entre la formación técnica, la visión de negocio y las 'soft skills', destacando competencias como la creatividad, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la capacidad de aprendizaje continuo.

El tiempo necesario para cubrir posiciones clave se sitúa mayoritariamente entre 1 y 6 meses, aunque un porcentaje relevante (22%) asegura que necesita entre 6 meses y 1 año para contratar.

Pese a que más la mitad de las compañías invierte en programas de formación continua, solo el 21,9% declara impulsar concretamente programas de 'reskilling' o 'upskilling' para adaptar el talento a los nuevos requerimientos de la industria.

Las empresas participantes en el estudio están instaladas en el DFactory Barcelona (39) y en el Logistics 4.0 Incubator (33), y ofrecen una "visión representativa" de este tipo de industria en Barcelona, según el CZFB.