Un estudio demuestra que la biopsia líquida puede predecir la respuesta a la inmunoterapia

Los investigadores del Vhio Rodrigo Toledo y Elena Garralda - VHIO

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (Vhio) de Barcelona ha demostrado la utilidad de analizar el ADN tumoral circulante a través de una plataforma de biopsia líquida de alta sensibilidad para la evaluación de la respuesta temprana, la predicción de la supervivencia y la progresión del tumor en paciente con cáncer tratados con inmunoterapia en el contexto de ensayos clínicos fase 1.

El estudio, que publica la revista 'Clinical Cancer Research', muestra los primeros resultados del proyecto plataforma Immunomics-Vhio para el descubrimiento y la validación de biomarcadores para la inmunoterapia, informa este martes el Vhio en un comunicado.

La inmunoterapia ha transformado el tratamiento del cáncer al usar el sistema inmunológico del paciente para atacar las células tumorales, pero "a pesar de estos avances, la respuesta general a los inhibidores de punto de control inmunitario sigue siendo modesta, con tasas de éxito de entre el 10% y el 20%", ha explicado la colíder del estudio Elena Garralda.

En este contexto, la detección en sangre de fracciones de ADN derivado del tumor, el llamado ADN tumoral circulante (ADNct) a través de biopsia líquida, podría ser eficaz para predecir la respuesta de los pacientes a la inmunoterapia y guiar los tratamientos.

"En nuestro laboratorio utilizamos diferentes técnicas para secuenciar el ADNct del plasma de los pacientes con cáncer y caracterizar cómo se evoluciona durante el tratamiento con la inmunoterapia", ha afirmado el colíder del estudio Rodrigo Toledo.

ANÁLISIS DE 1.455 MUESTRAS

El estudio analizó 1.455 muestras longitudinales seriadas en el tiempo de una cohorte retrospectiva de 136 pacientes con tumores metastásicos refractarios de 24 tipos de cáncer diferente, que recibieron de 1 a 3 líneas sucesivas de tratamiento con inmunoterapia en el contexto de ensayos clínicos de fase 1 y se validó con una cohorte prospectiva de 66 pacientes.

Los valores más bajos de ADNct al inicio del tratamiento se relacionaron con una mayor supervivencia libre de progresión y una mayor supervivencia general.

A las tres semanas de empezar el tratamiento los cambios en los niveles de ADNct se relacionaban con una mejor supervivencia y un mayor control de la enfermedad y la desaparición total de ADNct en sangre en cualquier momento se asoció con la respuesta radiológica y una supervivencia prolongada.

Además, la dinámica del ADNct permitió distinguir entre progresión real y pseudoprogresión, cuando parece que el tumor crece, pero en realidad el sistema inmunitario está actuando contra él, y predijo los resultados en pacientes que continuaron con inmunoterapia más allá de la progresión inicial.

Toledo ha asegurado que el análisis del ADNct en pacientes con cáncer avanzado tratados con inmunoterapia ha demostrado una "utilidad notable" para la estratificación temprana de pacientes, el seguimiento de la respuesta al tratamiento y la detección de la progresión de la enfermedad.