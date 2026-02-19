Un estudio detecta un aumento "sin precedentes" del deshielo en Groenlandia por el cambio climático

El primer autor del estudio, Josep Bonsoms. - UB

Un estudio liderado por la Universitat de Barcelona (UB) ha detectado un aumento "sin precedentes" del deshielo en Groenlandia a causa del cambio climático, informa la universidad en un comunicado de este jueves.

El trabajo, publicado en la revista 'Nature Communications', muestra que el cambio climática ha alertado "profundamente" los episodios extremos de fusión de casquete de hielo de Groenlandia, haciéndolos más frecuentes, más extensos y más intensos.

Desde 1990, el área afectada por episodios extremos de fusión ha aumentado a un ritmo de 2,8 millones de kilómetros cuadrados por década, y la producción de agua fruto de la fusión del hielo se ha multiplicado por 6, alcanzando las 82,4 gigatoneladas por década.

EPISODIOS EXTREMOS POST-2000

Siete de los 10 episodios más extremos de fusión se han producido después del año 2000, incluyendo los acontecimientos récord de agosto de 2012, julio de 2019 y julio de 2021, que "no tienen precedentes dinámicos comparables, lo que subraya su carácter excepcional".

El estudio constata una "clara intensificación termodinámica" de los episodios extremos de fusión, de forma que produce más agua en cada uno, con un aumento del 63% desde 1990.

La zona más afectada es el norte de Groenlandia, que emerge como "uno de los principales puntos críticos", con proyecciones futuras que indican, bajo escenarios de altas emisiones, que hacia finales de siglo las anomalías extremas de producción de agua de fusión podrían incrementarse hasta 3 veces más.

CONTEXTO INTERNACIONAL

El contexto de atención internacional creciente sobre Groenlandia, tanto por los cambios acelerados en el medio físico y la criosfera como por las implicaciones geopolíticas que se derivan, los resultados adquieren "especial relevancia".

El investigador y docente de la UB y primer autor del artículo, Josep Bonsoms, ha apuntado que la rápida transformación de la capa de hielo no solo tiene consecuencias ambientales globales, como el aumento de nivel del mar o alteraciones de la circulación oceánica, sino que sitúa al Ártico "en el centro de nuevas dinámicas estratégicas, económicas y territoriales".