Un estudio identifica 3 factores relacionados con riesgo más elevado de suicidio en TOC

Unidad de TOC del Hospital de Bellvitge. - HOSPITAL DE BELLVITGE

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y su instituto de investigación, junto a la Universidad de Santiago de Compostela, ha identificado 3 factores clínicos relacionados con un riesgo más elevado de conducta suicida en personas con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).

Dichos factores son los antecedentes familiares de suicido, un trastorno del estado de ánimo asociado y antecedentes de consumo problemático de sustancias, informa el hospital en un comunicado de este martes.

El trabajo, publicado en la revista 'Psychiatry Research', ha analizado múltiples combinaciones de variables mediante técnicas de inteligencia artificial y 'machine learning' y ha comprobado que el modelo con mejor capacidad predictiva se basaba únicamente en esos 3 factores, fáciles de obtener.

El equipo ha analizado una cohorte de 199 personas con TOC atendidas en la Unidad de TOC del Hospital de Bellvitge y seguidas durante una media de 17,8 años.

El modelo no permite determinar con certeza qué ocurrirá en una persona concreta: su capacidad predictiva es moderada y los resultados se han obtenido en una única cohorte, por lo que los autores plantean estos factores como "elementos de apoyo a la valoración clínica" y señalan la necesidad de validarlos en muestras más grandes.