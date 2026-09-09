Un estudio identifica un nuevo tratamiento que mejora los principales de la narcolepsia

Archivo - Fachada principal del Hospital Clínic de Barcelona - DAVID ZORRAKINO/EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio con participación del Hospital Clínic de Barcelona y su instituto de investigación (Idibaps) ha identificado un nuevo tratamiento para la narcolepsia que ha demostrado mejorar de forma significativa algunos de los principales síntomas de la enfermedad.

Los resultados, publicados en la revista 'New England Journal of Medicine', muestran una mejora de la capacidad para mantenerse durante el día, una reducción importante de la somnolencia diurna y menos episodios de cataplejía, informa el Clínic en un comunicado de este miércoles.

Los investigadores evaluaron a 273 personas con narcolepsia en 2 estudios internacionales independientes, que recibieron el tratamiento o placebo durante 12 semanas y fueron evaluados mediante pruebas objetivas y cuestionarios clínicos.

RESULTADOS

Al finalizar el tratamiento, los pacientes mostraron una "mejora notable" en su capacidad para mantenerse despiertos durante el día: entre el 48% y el 69% alcanzaron valores considerados normales en las pruebas de vigilia, mientras prácticamente ningún participante del grupo placebo logró estos resultados.

A su vez, las puntuaciones de la Escala de Somnolencia de Epworth, utilizada para evaluar este síntoma, se redujeron entre 9,7 y 11,8 puntos con el tratamiento, frente a reducciones de solo 1,5 a 1,7 puntos con placebo; como resultado, hasta el 84% de los pacientes tratados alcanzó niveles de somnolencia considerados normales.

El tratamiento también redujo de forma importante la frecuencia de los episodios de cataplejía, en la que los participantes experimentaron descensos de entre el 79% y el 89% en el número semanal de crisis.

Además, los investigadores observaron mejoras en la gravedad global de la enfermedad y en distintos indicadores de calidad de vida relacionados con la salud física y mental.