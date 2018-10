Un estudio del Idibell reafirma que el tratamiento del VIH debe empezar desde el diagnóstico

Actualizado 23/11/2015 16:37:57 CET

Un estudio del Instituto de Investigación Biomética de Bellvitge (Idibell) ha determinado que la evolución de los pacientes con VIH muy inmunodeprimidos depende de la respuesta inmunológica y virológica al tratamiento, independientemente del estado inicial, y ha concluido que el tratamiento debe iniciarse desde el momento del diagnóstico del virus.

Según ha informado el Idibell este lunes en un comunicado, las autoridades sanitarias recomiendan desde hace un tiempo que los pacientes infectados por VIH empiecen el tratamiento justo después del diagnóstico, independientemente de los niveles de inmunosupresión (que se miden por el número de CD4 en sangre, las células responsables de la respuesta inmunológica y que son infectadas por el virus) y de las copias del virus que se detecten (carga viral).

El estudio realizado por el Idibell, que ha sido publicado en el 'Journal of Antimicrobial Chemotherapy', se ha basado en el seguimiento de 2.300 pacientes infectados con VIH de varios hospitales de Catalunya y de Baleares que cuando empezaron el tratamiento presentaban niveles de CD4 muy bajos.

El jefe de la Unidad de VIH del Hospital de Bellvitge e investigador del Idibell, Daniel Podzamczer, ha explicado que han observado "la evolución de los pacientes que llegan tarde al tratamiento, que en el caso de Bellvitge son aproximadamente el 22%, con niveles de CD4 de menos de 200 células por mm3".

El análisis ha determinado que el 78% de los pacientes que no responden al tratamiento ni con un aumento de los CD4 ni con una bajada de la carga viral, progresan a sida o mueren; mientras que si no recuperan la respuesta inmunológica pero la carga viral es indetectable, la mortalidad y la progresión a Sida bajan casi a la mitad, un 35%; y si no se alcanza una carga viral indetectable pero los CD4 suben por encima de 200, la progresión de la enfermedad baja a 18%.

Según la doctora Elena Ferrer, investigadora del Idibell, si el paciente que ha comenzado el tratamiento en estas condiciones tan desfavorables consigue recuperar los niveles inmunológicos por encima de 200 células por mm3 y una carga viral indetectable, la progresión de la enfermedad a sida o a muerte a los cinco años de seguimiento es de sólo un 2%.

De esta forma, el estudio ha mostrado que la recuperación inmunológica es más importante pero que la respuesta virológica también juega un papel clave.

Según el doctor Podzamczer, "aunque, incluso en el peor de los casos, se puede luchar contra la evolución de la enfermedad, no hay olvidar que un 30% de estos pacientes no consiguieron recuperar la respuesta inmunológica".

Y ha recordado que la recomendación "sigue siendo diagnosticar y tratar al paciente lo antes posible, por lo que es necesaria una tarea de prevención y de información a la sociedad".