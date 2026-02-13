Un estudio muestra que España lidera la investigación en IA y periodismo pero con "vacíos" éticos

Archivo - Fachada de la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO), a 9 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) y la Universitat Autònoma de Barclona (UAB) ha concluido que España encabeza la investigación internacional sobre inteligencia artificial (IA) y periodismo, concentrando 1 de cada 4 estudios publicados a nivel mundial, pero que aún existen importantes "vacíos" sobre el impacto ético, social y ambiental de estas tecnologías en el ejercicio de la profesión.

El trabajo, publicado en la revista 'Review of Communication Research', ha examinado más de 200 artículos académicos publicados en todo el mundo entre 2020 y 2024, informa la CEU UAO en un comunicado de este viernes.

Más allá de constatar la relevancia de la investigación española en este ámbito, el estudio pone de relieve "importantes carencias" en la literatura académica actual.

Los investigadores señalan que buena parte de los estudios analizados abordan la inteligencia artificial desde una perspectiva marcadamente 'tecnodeterminista', prestando "escasa atención a cuestiones clave" como su impacto ambiental, la interferencia de los algoritmos en el juicio periodístico o su aplicación en contextos con menos recursos y marcos regulatorios más frágiles.

En palabras del coautor del estudio e investigador de la Universitat CEU Abat Oliba, Juan Francisco Jiménez, gran parte de las investigaciones sobre IA en el periodismo se centran en su potencial tecnológico, pero dejan en un segundo plano "debates fundamentales desde el punto de vista ético", como la función del periodismo en las sociedades libres o los riesgos que una adopción acrítica de la IA puede suponer para su función social.

En esta línea, los autores subrayan la necesidad de avanzar hacia una agenda de investigación que priorice estos aspectos y contribuya a situar la inteligencia artificial "al servicio del periodismo y de la calidad informativa, y no a la inversa".

CRECIMIENTO DEL INTERÉS ACADÉMICO

El análisis de la UAB y la CEU UAO muestra también un "crecimiento exponencial" del interés académico por la relación entre IA en periodismo: mientras en 2020 se publicaron 13 artículos sobre esta cuestión, en 2024 la cifra ascendió a 102, lo que representa aproximadamente la mitad del total de estudios publicados durante el quinquenio analizado.

Desde una perspectiva geográfica, la investigación evidencia un "claro predominio de Europa" tanto en la producción científica como en los casos de estudio analizados.

Más de la mitad de los artículos revisados se centran en contextos europeos, mientras que regiones como Oriente Medio, América Latina o el África subsahariana presentan un presencia significativamente menor, lo que pone de manifiesto un "desequilibrio territorial" en la investigación sobre IA y periodismo.