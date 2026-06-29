Un estudio muestra que el parto potencialmente difícil no es exclusivo de los seres humanos

Esquema del parto de varios primates. - ICP

BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP-Cerca) ha determinado que el ajuste cefalopélvico estrecho, que comporta un parto potencialmente difícil, no es exclusivo de los seres humanos entre los primates, como se había asumido hasta ahora.

El trabajo, publicado en la revista 'Nature Ecology & Evolution', revela que varias especies de primates no humanos presentan limitaciones obstétricas comparables o incluso mayores que los humanos, informa el ICP en un comunicado de este lunes.

El equipo ha aplicado análisis 3D de morfometría geométrica a las pelvis de 130 hembras adultas y a los cráneos de 40 neonatos pertenecientes a 29 especies de primates.

Los resultados muestran que los monos ardilla, los titíes, los tamarinos y los gálagos presentan un ajuste cefalopélvico --la relación entre el tamaño de la cabeza del recién nacido y el espacio del canal del parto materno-- que es "extremadamente estrecho".

Aunque los seres humanos presentan el ajuste cefalopélvico más estrecho entre los grandes simios, el estudio demuestra que un parto potencialmente difícil constituye "una realidad compartida por un abanico mucho más amplio de primates".

Esta nueva perspectiva tiene "importantes implicaciones" en la comprensión de la evolución del parto, la supervivencia de madres y crías y futuras investigaciones sobre la biología reproductiva de los primates.