Un estudio "pionero" sobre victimización y violencia entre adolescentes, premiado por la UB

BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Premis del Consell Social i la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB) han reconocido con el Premi Antoni Caparrós al mejor proyecto de transferencia de conocimiento a un estudio "pionero" sobre victimización y violencia entre adolescentes.

Con el título 'La violència engendra violència? Solapament entre víctimes i agressors en adolescents espanyols', una de sus principales conclusiones es que un 10% de los adolescentes encuestados son "a la vez" víctimas y agresores, informa la UB en un comunicado este lunes.

El proyecto, liderado por el Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA) de la UB, se ha desarrollado en colaboración con entidades como el Observatori Social de la Fundación La Caixa y administraciones públicas e instituciones como Unicef Comité Español, Save the Children y la Plataforma d'Infància.

Se basó en una muestra de 4.024 adolescentes de 14 a 17 años: el 8,1% estaban en el perfil de 'polivictimización y perpetración', ya que habían sufrido múltiples formas de violencia y a la vez la habían ejercido; el 0,5% formaba parte del perfil de 'polivictimización y poliperpetración', caracterizado por niveles muy elevados de victimización y agresiones; y se ve una "sobrerrepresentación" de chicos en los perfiles que incluyen perpetración.

El Premi José Manuel Blecua, a mejor artículo publicado en una revista reconocida en humanidades y ciencias sociales, ha sido para una investigación que analiza más de 3.000 textos de Ramon Llull para estudiar la metáfora literaria más famosa, la de 'Amic e amat'; y el Premi Ramon Margalef a mejor investigación publicada en una revista reconocida en ciencias experimentales, ha sido para Ivan Morera por el descubrimiento de un nuevo tipo de magnetismo cuántico.

Se ha concedido un accésit del Premi Ramon Margalef a Aina Oliver por una nueva inmunoterapia para el mieloma múltiple; otra propuesta ganadora del Premi Antoni Caparrós es el proyecto de un microscopio de superresolución; y el Premi Senén Vilaró, a la mejor empresa innovadora desarrollada dentro de la UB, es para Nimble Diagnostics por un dispositivo para el seguimiento de pacientes con stents.