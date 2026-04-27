El estudio RCR Arquitectes, Premi Manel Xifra i Boada a la transmisión de conocimiento

Archivo - La arquitecta Carme Pigem, de RCR Arquitectes - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El estudio RCR Arquitectes recibirá el Premi Manel Xifra i Boada a la transmisión del conocimiento técnico y tecnológico, que coincide con que Barcelona es la Capital Mundial de la Arquitectura.

Los galardones, que se entregarán este martes en Girona, están organizados por el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona y Comexi Group, han informado este lunes en un comunicado.

El estudio RCR Arquitectes, formado por Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon Vilalta, ha desarrollado una trayectoria con una proyección que supera su entorno inmediato y en 2017 recibió el Premio Pritzker, considerado el Nobel de la arquitectura.

Los Premis Manel Xifra i Boada los galardona por que a través de la Fundació RCR Bunka y del espacio de investigación RCR LAB·A ha abierto la reflexión arquitectónica a todo el mundo.

El premio al grupo de investigación aplicada o centro tecnológico ha recaído en el Institut de Recerca en Energia de Catalunya (Irec) y el premio a la mejor trayectoria profesional ha sido para la ingeniera técnica industrial Elisenda Pagès, primera mujer que lo recibe en 21 ediciones.