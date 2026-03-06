Un estudio usa el líquido cefalorraquídeo para estudiar la evolución de tumores cerebrales

Los investigadores del CNAG a cargo del estudio. - CNAG

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Centro Nacional de Análisis Genómica (CNAG) y la Universidad Goethe de Frankfurt (Alemania) ha decodificado por primera vez el líquido cefalorraquídeo para obtener información sobre la evolución de los tumores cerebrales y su resistencia a los tratamientos.

Hasta ahora, este líquido se había usado principalmente para diagnosticar enfermedades relacionadas con el sistema nervioso mediante punción lumbar, informa el CNAG en un comunicado de este viernes.

El trabajo, publicado en la revista 'Cell Reports Medicine', analiza la actividad del sistema inmunitario en el líquido cefalorraquídeo, obteniendo una imagen en alta resolución de los tipos de células inmunitarias y sus interacciones en pacientes con neoplasias del sistema nervioso central.

UNA "POTENTE HERRAMIENTA DE PRONÓSTICO"

El autor principal del estudio y líder del grupo de Genómica de Célula Única en CNAG, Holger Heyn, ha explicado que estudiar los tumores cerebrales "siempre ha sido un gran reto", sobre todo por lo difícil que es acceder a ellos.

Los hallazgos del trabajo proporcionan información directa sobre la evolución de los tumores y su diálogo con el sistema inmunitario, lo que convierte al líquido cefalorraquídeo en una "potente herramienta de pronóstico" que puede servir para identificar biomarcadores hasta ahora desconocidos.

DESCIFRANDO EL MICROAMBIENTE TUMORAL

Los investigadores han analizado más de 70.000 células de pacientes con linfomas del sistema nervioso central, glioblastomas o metástasis cerebrales de melanoma, mama y pulmón, comparándolos con las células de pacientes con trastornos neuroinflamatorios.

Para ello han empleado técnicas de secuenciación para estudiar el ARN de cada célula de forma individual, revelando cómo se activan los genes y cómo responden al tumor, incluyendo los receptores de las células T, que funcionan como 'sensores' para detectar y atacar el cáncer, y cuya expansión refleja la intensidad de la respuesta inmunitaria.

El autor principal del estudio e inmunológo del CNAG, Juan Nieto, ha señalado que gracias el estudio han entendido que "en cada tipo de tumor se crea un propio microambiente en el líquido cefalorraquídeo, que refleja lo que puede estar ocurriendo en el epicentro de la enfermedad".

Actualmente, el estudio se encuentra en su segunda fase, en la que los investigadores están aplicando este enfoque a una cohorte ampliada de pacientes para analizar su respuesta inmunitaria antes y después de los tratamientos, con el objetivo de convertir la metodología en una "herramienta de análisis universal".