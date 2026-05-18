ETL Global España facturó 222 millones en 2025, un 12% más

Oficinas de ETL Global - ETL GLOBAL

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

ETL Global, la compañía de servicios profesionales de asesoramiento fiscal, legal, contable y laboral, cerró 2025 con una facturación de 222 millones de euros en España, un 12% más, lo que supone el noveno año consecutivo con un crecimiento a doble dígito, informa este lunes la empresa en un comunicado.

La compañía ha atribuido esta evolución a la ejecución de una estrategia continuada de expansión e integración de firmas de calidad, junto a la inversión tecnológica, el desarrollo del talento y la internacionalización.

Según el consejero delegado de ETL Global en España, Juan Bermúdez, en un contexto de creciente consolidación del sector de servicios profesionales, la compañía mantiene la propiedad en manos de sus socios, lo que "garantiza la independencia en la toma de decisiones y favorece un crecimiento orgánico y sostenible".

Durante el último ejercicio, la compañía también ha reforzado su presencia territorial, hasta estar presente en 32 ciudades españolas para ofrecer un servicio especializado y cercano, especialmente en el segmento de la mediana empresa.

De cara al ejercicio en curso, por su parte, ETL Global prevé mantener el crecimiento a través de una "apuesta decidida" por la inversión en nuevas tecnologías y soluciones basadas en inteligencia artificial, así como por la especialización e internacionalización continua de sus profesionales.