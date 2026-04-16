Los EUmies 2026 premian un proyecto de renovación en Bélgica y un espacio temporal en Eslovenia

Imágenes de los proyectos ganadores - EUMIES AWARDS

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los EUmies Awards 2026 han reconocido la renovación del centro de convenciones de los años 50 Charleroi Palais des Expositions en Valonia (Bélgica) y el espacio temporal del Teatro Nacional Esloveno Drama en Liubliana (Eslovenia).

Según informa la organización en un comunicado de este jueves, el proyecto belga ha sido el ganador del Arquitectura 2026, y ha ido a cargo de los arquitectos AgwA (Bruselas) y Architecten jan de vylder inge vinck (Gante), con el Ayuntamiento de Charleroi como cliente.

El proyecto ha sido premiado por la "inteligente y precisa" transformación de un edificio ferial existente para generar nuevas posibilidades espaciales y sociales, reactivando el lugar asumiendo sus limitaciones y dialogando con las cualidades del edificio.

Por otro lado, el proyecto esloveno es el ganador del Arquitectura Emergente 2026 y ha ido a cargo de los arquitectos Vidic Grohar Arhitekti (Liubliana), con encargo de la empresa L56 d.o.o.

Este ha sido premiado por su "capacidad de transformar una condición temporal en una declaración arquitectónica potente y duradera, activando un complejo industrial abandonado como una infraestructura cultural dinámica".

El 11 y 12 de mayo tendrá lugar la ceremonia de entrega de los premios en el Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona, en el marco de los EUmies Awards Days, un evento de dos días en el marco de Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura.