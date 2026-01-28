Eurecat aumenta un 11% sus patentes disponibles para empresas en 2025, hasta las 250 patentes

Imagen de Eurecat en la feria Science for Industry (S4I) - EURECAT

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Eurecat ha aumentado un 11% su cartera de patentes susceptibles de ser licenciadas por las empresas y transformarlas en soluciones de mercado en 2025, hasta alcanzar un total de más de 250 patentes, ha informado este miércoles en un comunicado.

Entre este miércoles y el próximo jueves, el centro tecnológico participa en la feria Science for Industry (S4I), donde presentará 10 demostradores de ámbitos como la salud y la biotecnología, la energía, los nuevos materiales y el agroalimentario, con el objetivo de "dar a conocer a las empresas las tecnologías propiedad de Eurecat", y ejemplificarlos con algunos casos de éxito.

Durante el evento, el director de Valorización de Eurecat, Àngel Garcia, ha explicado que entre 2022 y 2025, el centro tecnológico ha captado 3,5 millones de euros en rondas de capital para su cartera de 'spin offs', recoge el comunicado.

Con esto, añade Garcia, "se ha avanzado en la validación de diversas tecnologías orientadas a la creación de nuevas empresas de base tecnológica, junto con el apoyo de socios industriales y financieros".

Actualmente, el centro busca inversores para constituir nuevas 'spin offs' en campos como la innovación en dispositivos médicos, la sostenibilidad y la descarbonización, detalla el comunicado.