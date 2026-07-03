Eurecat avisa del aumento de la demanda de materiales críticos en la UE por la transición ecológica

Imagen de un dispositivo. - EURECAT

BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director del Área de Sostenibilidad del centro tecnológico Eurecat, Miquel Rovira, ha alertado de que "aumentará exponencialmente" la demanda de materiales críticos ante una transición ecológica que requerirá de una producción elevada de baterías, paneles solares e imanes permanentes.

Lo ha expresado en el Congreso Internacional de Acción Climática (CIACC 2026) celebrado esta semana en Santander, donde ha explicado que esta demanda se verá impulsada a medida que se abandone el uso de combustibles fósiles y se adopten sistemas de energía limpia.

Estos materiales, que acaban de ser considerados como materias primas fundamentales estratégicas por la Unión Europea (UE), se utilizan en una gran variedad de aplicaciones --como las energías renovables, la movilidad eléctrica, la electrónica de consumo y las telecomunicaciones--, y la UE importa el 95% del total que consume.

"Será esencial avanzar hacia un modelo de economía circular dado que la circularidad de los materiales críticos permite alargar la vida útil de unos recursos estratégicos que son clave para la mitigación del cambio climático", ha explicado Rovira.

Además, ha defendido que el uso circular de estos recursos también reduce las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la extracción y procesamiento de estos, por lo que se consigue "un doble beneficio en favor de la mitigación del cambio climático".