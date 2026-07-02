Eurecat coordina un proyecto internacional sobre hábitos alimentarios en mujeres embarazadas

Una mujer embarazada se prepara un plato para comer - EURECAT

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Eurecat coordina el proyecto internacional Panacea, que impulsa la adopción de hábitos alimentarios mediterráneos, saludables y sostenibles en mujeres embarazadas desde el segundo trimestre hasta los primeros 4 meses del bebé, informa en un comunicado este jueves.

El proyecto cuenta con un consorcio de 12 socios (3 catalanes: la Fundación Instituto Universitario para la investigación de la Atención Primaria Jordi Gol i Gurina, el Ayuntamiento de Reus (Tarragona) y Eurecat) y busca integrar la educación nutricional y culinaria, herramientas de 'coaching' digital, estrategias de motivación e iniciativas para reforzar el consumo de proximidad.

Para implementarlo, se hará un estudio a través de una intervención comunitaria en dos fases, que combinará componentes como la salud perinatal, la dieta mediterránea, la sostenibilidad alimentaria y las tecnologías digitales a miembros de una misma unidad familiar.

FASES

En la primera fase se codiseñarán las intervenciones con representantes de diferentes ámbitos como sanitarios, agricultores y productores locales, chefs y expertos culinarios y agentes comunitarios, para adaptar las acciones a las necesidades reales de las familias y al contexto de cada territorio.

En la segunda fase, las herramientas desarrolladas se pondrán a prueba en una intervención de casi once meses en España, Italia y Egipto, con 420 mujeres, que combinará talleres educativos de nutrición y cocina, materiales prácticos y acompañamiento conductual, para evaluar el impacto de este enfoque integrado desde el punto de vista dietético, así como en el comportamiento y en las esferas psicosociales, de la salud y medioambiental.

ESTUDIO EN ESPAÑA

En España, el proyecto se desplegará en el ámbito de la atención primaria, liderada por profesionales sanitarios del Centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR) de Reus (Tarragona), que pertenece al Institut Català de la Salut (ICS) y se prevé reclutar unas 140 mujeres embarazadas.

"Queremos impulsar entornos alimentarios más saludables y sostenibles en los hábitos cotidianos de las familias", destaca la investigadora de la Unidad de Nutrición y Salud de Eurecat y coordinadora del proyecto, Lorena Calderón.

SOLUCIONES DIGITALES

Además de participar en la intervención multicéntrica, Eurecat creará las soluciones digitales y de apoyo al cambio de hábitos de Panacea, que estarán basadas en un motor de recomendación conductual basado en inteligencia artificial y un coach digital desarrollados por el centro tecnológico.

También implementará unos nuevos sistemas de clasificación de alimentos a partir del análisis de su ciclo de vida ambiental y nutricional, y llevará a cabo la evaluación del rendimiento nutricional y ambiental de las dietas de las personas voluntarias.