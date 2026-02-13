Eurecat exhibe en Dubái sus avances para crear dispositivos médicos ultrafinos y asequibles

Eurecat presenta en Dubái sus avances para crear dispositivos médicos ultrafinos y asequibles - EURECAT

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat ha presentado en la feria World Health Expo (WHX) de Dubái, que concluye este viernes, sus avances en la aplicación de tecnologías de electrónica impresa para la creación de dispositivos médicos "ultrafinos, más flexibles, ligeros y de bajo coste", informa en un comunicado este viernes.

Algunos de sus avances son diagnósticos de un solo uso y 'wearables', un ámbito en el que ha desarrollado innovaciones exhibidas durante el evento, como un electrocardiógrafo portátil o un sistema para monitorizar el ictus.

El director de la Unidad de Digital Health de Eurecat, David Marí, ha explicado que la electrónica impresa supone "un cambio de paradigma" en la atención sanitaria al permitir la impresión directa de sensores, circuitos y antenas sobre sustratos flexibles.

A su parecer, este método "hace posible la monitorización fisiológica continua, mejora el confort del paciente y permite una fabricación escalable a una fracción del coste de la electrónica convencional".

En esta línea, el director de Tecnologías de Salud de Eurecat, Felip Miralles, ha destacado que esta tecnología impulsa una nueva generación de soluciones médicas que "apoyan una detección más precoz, una atención personalizada y la toma de decisiones clínicas basada en datos", reduciendo carga asistencial y costes sanitarios.

WORLD HEALTH EXPO

En el World Health Expo, Eurecat ha mostrado sus capacidades en tecnologías de salud digital, dispositivos médicos, robótica asistencial, sensores y 'wearables', ciencias ómicas, nutrición y salud y salud ambiental.

Miralles ha puesto en valor que la participación del centro tecnológico en WHX "muestra la voluntad de establecer colaboraciones en mercados cercanos, fomentando asociaciones a largo plazo adaptadas a los retos y a los sistemas sanitarios locales".

NOVEDADES PRESENTADAS

Uno de los demostradores que se pueden ver en la feria es el sistema iCardio, desarrollado junto con la empresa especializada en telemedicina My Wave Telemed, que realiza un electrocardiograma sin necesidad de acudir a la consulta y poder disponer de un informe diagnóstico "en pocos minutos".

También destaca la diadema desarrollada en colaboración con la empresa Time is Brain, que se integra en el dispositivo médico BraiN20 y permite monitorizar la actividad cerebral en tiempo real durante un ictus agudo, proporcionando información crítica e inmediata a los profesionales sanitarios.

Además, se puede realizar una revisión de la vista, gracias a una aplicación desarrollada con la Fundación Salut Empordà que permite llevar a cabo pruebas oftalmológicas sin desplazarse, mediante un teléfono inteligente o un navegador de internet, con el propósito de "descentralizar la atención y empoderar al usuario".