Eurecat exhibe en el MWC un nuevo dispositivo para monitorizar tratamientos de ortodoncia

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)

El centro tecnológico Eurecat ha presentado en el Mobile World Congress (MWC), que se celebra del lunes al jueves en Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, un nuevo dispositivo de Internet de las Cosas (IoT) para monitorizar los tratamientos de ortodoncia y el uso que hacen los pacientes de los aparatos.

El sistema, desarrollado junto con la Clínica Dental Centre, dota de inteligencia los aparatos de ortodoncia mediante sensores y componentes electrónicos, con el fin de registrar el tiempo y su patrón de uso, informa el centro en un comunicado este lunes.

El investigador de la Unidad de Innovación de Producto y Simulación Multifísica de Eurecat Santi Pérez ha explicado que los tratamientos de ortodoncia para la corrección de la posición de las piezas dentales "requieren mucha constancia en la utilización de los dispositivos correctores", lo que puede ser dificultoso en niños.

En su estand, Eurecat también muestra una solución con tecnología de IoT equipada con sensores y conectividad para la localización de prótesis dentales.

La doctora Mónica Badrena, de la Clínica Dental Centre, ha señalado que la finalidad es "contar con un sistema que ayude a las personas a encontrar de manera rápida y sencilla su prótesis", para dar respuesta a una situación bastante habitual, especialmente con pacientes de edad avanzada, en sus palabras.

Por su parte, la directora de la Unidad de Innovación de Producto y Simulación Multifísica de Eurecat, Irene Ràfols, ha puntualizado que el centro cuenta con capacidades en cinco grandes ámbitos de conocimiento que "hace converger para dar respuesta a desafíos complejos de las empresas y de la sociedad vinculados con las ciencias y tecnologías de la vida y la salud".