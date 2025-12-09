Eurecat hará para Ciuden una planta piloto de combustible sintético sostenible para aviación

Centro de desarrollo de tecnologías de Ciuden en Cubillos del Sil - CIUDEN - EURECAT

El centro tecnológico Eurecat desarrollará en Cubillos de Sil (León) una planta piloto para producir combustible sintético sostenible destinado a la aviación, por encargo de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Será una planta experimental para investigar en la producción de hidrocarburos sintéticos sostenibles, con el fin de acelerar la descarbonización del transporte aéreo "y otros sectores industriales de difícil electrificación", informa Eurecat este martes en un comunicado.

Se trata de ensayar tecnologías avanzadas para generar combustibles renovables a partir de hidrógeno verde, CO2 capturado y biomasa: el fin es que hidrocarburos renovables sustituyan a los combustibles fósiles convencionales y de facilitar su rápida comercialización en el mercado europeo.

La adjudicación de este contrato a Eurecat asciende a 823.895 euros y el fin de la ejecución está previsto para junio de 2026: así, la puesta en marcha está prevista para mediados de año, convirtiendo al centro de desarrollo de tecnologías de Cubillos del Sil en "referente nacional e internacional en tecnologías emergentes" para descarbonizar sectores de difícil electrificación en industria y transporte.

ECOSISTEMA DE 3 PLANTAS

La planta se integrará con una instalación adicional para producir metanol (adjudicada a Eurecat a principios de 2025) y otra de gas natural sintético, igualmente basadas en hidrógeno verde y CO2 capturado: las tres serán un ecosistema de tecnologías biomass/power-to-X para transformar la energía renovable generada en las plantas fotovoltaicas de Ciuden y usar biomasa residual de la zona.

La energía eléctrica renovable producida en Ciuden se gestionará y almacenará con tres sistemas avanzados de baterías (ion-litio, sodio-azufre, flujo de vanadio) que alimentarán los dos electrolizadores que producen hidrógeno verde.

Al hacerse en un entorno semi-industrial, "permitirá una integración de carácter competitivo con enormes implicaciones de cara a la comercialización" de estas tecnologías.

3 COMBUSTIBLES SINTÉTICOS

Este hidrógeno actuará como vector energético para generar tres combustibles sintéticos sostenibles diferenciados: SAF (combustible sostenible de aviación), metanol renovable y gas natural sintético.

La instalación permitirá demostrar, a escala semi-industrial, la producción tanto de biocarburantes avanzados procedentes de residuos de biomasa, como de combustibles renovables de origen no biológico (Renewable Fuels of Non-Biological Origin, RFNBO).

4 VÍAS PARA OBTENER GAS

Habrá un reactor de síntesis Fischer-Tropsch, que transforma tipos de gas de síntesis verde en combustibles líquidos sostenibles, y este gas podrá obtenerse con 4 vías complementarias.

Las 4 vías son hidrógeno verde producido en el centro de desarrollo de tecnologías de Cubillos del Sil con los electrolizadores PEM y SOEC, combinado con CO2 capturado; gas de síntesis procedente del gasificador de biomasa del propio centro; gas de síntesis procedente del electrolizador SOEC en modo co-electrólisis; o hibridando los anteriores, lo que hace a la planta "única y pionera en Europa".

La planta podrá ensayar muchos catalizadores y materiales avanzados; tendrá sistemas de muestreo para recoger hasta seis fracciones diferentes de hidrocarburos; y podrá procesar más de 40 toneladas anuales de gases para producir combustibles renovables.

CIEDEN Y EURECAT

El director técnico de I+D+I de Ciuden, Alberto Gómez-Barea, ha dicho que esta instalación les consolidará como referente internacional en producción de combustibles sintéticos sostenibles, "esenciales para lograr la neutralidad climática en sectores como la aviación".

El director de Proyectos Singulares de Eurecat y director del proyecto por parte del centro tecnológico, Agustí Chico, ha dicho que el proyecto "permitirá validar en condiciones cercanas a la operación industrial tecnologías clave para producir combustibles sintéticos sostenibles, en especial SAF para la aviación".

Este proyecto cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea, Next Generation EU.