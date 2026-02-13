Eurecat insta a impulsar las tecnologías limpias para promover la soberanía tecnológica europea - EURECAT

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del Área de Sostenibilidad de Eurecat, Miquel Rovira, ha participado en la 2ª 'Leaders Meeting Fot for the Future' en Bilbao, donde ha destacado las oportunidades que ofrece la innovación en el ámbito de las tecnologías limpias para promover la soberanía tecnológica europea y su impacto en la transición energética, la circularidad y la adaptación al cambio climático.

En un comunicado este viernes, Eurecat ha explicado que esta cumbre aglutina regiones europeas relevantes en los ámbitos de la industria y la innovación.

Rovira ha destacado que las tecnologías limpias son soluciones que permiten prevenir, reducir o incluso eliminar la contaminación y el uso ineficiente de los recursos, impulsando la resiliencia climática y la economía circular.

CONTRIBUCIÓN DE EURECAT

Ha asegurado que, para las principales regiones europeas, estas tecnologías "tienen y tendrán un rol muy relevante en la soberanía estratégica del continente, conjuntamente con la biotecnología y la digitalización".

Por ello, ha afirmado que, como centro tecnológico, les corresponde "continuar explorando la interacción entre estos ámbitos para avanzar en soluciones reales para el tejido productivo y el conjunto de la sociedad".

También ha hecho hincapié en que ámbitos estratégicos de Eurecat como las energías renovables, la eficiencia energética, la captura y valorización de dióxido de carbono y la movilidad eléctrica, "son ejemplos destacados".

COOPERACIÓN INTERREGIONAL

La 2ª 'Leaders Meeting Fit for the Future' se ha centrado en reforzar la cooperación interregional y contribuir a la autonomía estratégica de Europa.

La cumbre se celebró por primera vez en 2024 en Amberes (Bélgica) por iniciativa del Gobierno de Flandes y este año la ha organizado el Gobierno Vasco.

Además de Catalunya, País Vasco y Flandes, han participado representantes de Navarra, Lombardía, Auvernia-Ródano-Alpes, Valonia, Sajonia, Altos de Francia, Gran Este, Alta Austria y Pomerania Occidental.

DECLARACIÓN CONJUNTA

Como resultado de los debates, se ha adoptado una declaración conjunta que pide a los líderes europeos un peso más elevado de las regiones en las políticas industriales, digitales y de innovación de la Unión Europea.

El documento ha contado con la visión del sector privado a través de clústeres, entre ellos el Clúster de Residus de Catalunya, el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya, el Clúster Bioenergia Catalunya, Catalonia Health, el Clúster WeMind y el Clúster Digital de Catalunya, y de centros tecnológicos, entre ellos Eurecat.

Han participado también en la cumbre el Lehendakari, Imanol Pradales, que se ha encargado de la clausura; el ministro-presidente de Flandes, Matthias Diependa; y el secretario de Asuntos Europeos, Multilaterales y de Cooperación al Desarrollo, Agustí Fernández de Losada, entre otros.