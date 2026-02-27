Eurecat muestra sensores con grafeno y electrónica impresa en la feria Lopec 2026

Una de las tecnologías que Eurecat ha presentado en la feria Lopec 2026 - EURECAT

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat ha mostrado nuevos sensores impresos sostenibles basados en grafeno flexibles, ligeros, adaptables y reciclables en la feria Lopec 2026, que se ha celebrado en Múnich (Alemania), informa en un comunicado este viernes.

Ha explicado que esta tecnología facilita la monitorización de los parámetros de la estructura de piezas en tiempo real de elementos del ámbito de la salud, como dispositivos ortopédicos inteligentes, hasta entornos industriales exigentes.

La investigadora de la Unidad de Impresión Funcional y Dispositivos Integrados Cristina Martínez ha explicado que estos sensores "muestran la versatilidad y el potencial de un material sostenible como el grafeno y de la electrónica impresa".

Además, Eurecat ha aprovechado el encuentro para presentar una plataforma para la monitorización en tiempo real de la calidad del agua de tipo Lab-on-a-Chip, que consiste en un dispositivo miniaturizado formado por una plataforma monolítica multisensórica.

Esta solución con sensores impresos fabricados con tecnología de electrónica impresa mide simultáneamente varios parámetros clave como el pH, la conductividad o el oxígeno disuelto, entre otros.

PROYECTO GIANCE

Eurecat ha explicado que participa en el proyecto Giance, una plataforma holística, integradora e impulsada por la industria del grafeno que tiene el objetivo de mejorar los materiales sostenibles y sus aplicaciones en el mundo real.

La voluntad es diseñar, desarrollar y escalar la siguiente generación de composites, recubrimientos, espumas y membranas multifuncionales basados en grafeno y materiales derivados.

El centro tecnológico también forma parte del consorcio SmILE, que desarrolla soluciones inteligentes para reducir el impacto de las enfermedades musculoesqueléticas no transmisibles en mayores.