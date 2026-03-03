Eurecat presenta en el MWC una plataforma portátil que actúa como "laboratorio de bolsillo"

Estand de Eurecat en el MWC 2026 - EURECAT

Casellas dice que esta solución ofrece resultados en poco tiempo con pequeñas muestras

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El centro tecnológico Eurecat y la 'startup' catalana BioEclosion han presentado en el Mobile World Congress (MWC) el desarrollo de una nueva plataforma portátil que actúa como un "laboratorio de bolsillo" que lleva a cabo diagnósticos 'in vitro' y que permite obtener resultados en aproximadamente 10 minutos.

El nuevo dispositivo exhibido en el MWC, que se celebra del lunes al jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), se puede aplicar en múltiples áreas de salud, como la detección de enfermedades infecciosas, el seguimiento de enfermedades crónicas, la seguridad alimentaria y el ámbito de la veterinaria, informa el centro en un comunicado este martes.

La directora de la Unidad de Impresión Funcional y Dispositivos Integrados de Eurecat, Cristina Casellas, ha explicado que este instrumento, basado en biosensores electroquímicos magneto-actuados de alta sensibilidad, "ofrece, en poco tiempo, resultados cuantitativos a partir de pequeños volúmenes de muestra, un hecho que facilita la toma de decisiones clínicas inmediatas".

Con su diseño portátil y autónomo 'Point-of-Care', permite trasladar la capacidad analítica a cualquier entorno asistencial, desde centros de atención primaria y farmacias hasta el domicilio del paciente.

Además, la solución incorpora un sistema de transmisión de datos que hace posible su integración con otras plataformas para la telemedicina y la monitorización remota.

ALINEADA CON LAS TENDENCIAS ACTUALES

Este funcionamiento permite, según el responsable de mercado Medical Devices de Eurecat, José Antonio Gago, que la plataforma impulse "un ecosistema sanitario digital conectado que alinea el producto con las tendencias actuales y futuras del sector de la salud, como la medicina descentralizada y preventiva".

Esto se consigue mediante algoritmos de interpretación inmediata integrados en el lector y con una conectividad nativa que facilita la interoperabilidad de datos en tiempo real.