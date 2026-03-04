Eurecat presenta en el MWC una solución de ortodoncia inteligente para supervisar tratamientos

Eurecat exhibe en el MWC un nuevo dispositivo para monitorizar tratamientos de ortodoncia - EURECAT

También exhibe una solución para localizar prótesis dentales

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

Eurecat ha presentado en el Mobile World Congress (MWC), que se celebra hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, un dispositivo de Internet de las Cosas (IoT) monitorizar los tratamientos de ortodoncia y el uso que hacen los pacientes de los aparatos.

Según ha informado el centro tecnológico en un comunicado este miércoles, se trata de una herramienta desarrollada junto con la Clínica Dental Centre que utiliza sensores, componentes electrónicos y conectividad para "registrar el tiempo y su patrón de uso".

El investigador de la Unidad de Innovación de Producto y Simulación Multifísica de Eurecat, Santi Pérez, ha explicado que los tratamientos de ortodoncia para la corrección de la posición de las piezas dentales "requieren mucha constancia en la utilización de los dispositivos correctores", lo que puede ser dificultoso en niños.

SOLUCIÓN PARA PRÓTESIS DENTALES

En su estand, Eurecat también muestra una solución con tecnología de IoT equipada con sensores y conectividad para la localización de prótesis dentales.

Según la doctora Mónica Badrena, de la Clínica Dental Centre, que ha patentado la solución, la meta es contar con un sistema que ayude a las personas a encontrar de manera rápida y sencilla su prótesis, para dar respuesta a una situación "bastante habitual, especialmente con pacientes de edad avanzada".

Por su parte, la directora de la Unidad de Innovación de Producto y Simulación Multifísica de Eurecat, Irene Ràfols, ha destacado que el desarrollo de estos dispositivos muestra cómo un enfoque basado en la integración de tecnologías digitales, electrónica y diseño de producto "se traduce en soluciones innovadoras con impacto directo en la industria y en la calidad de vida de las personas".