Eurecat presenta nuevos combustibles sostenibles para el sector aeronáutico

LLEIDA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Eurecat ha presentado este miércoles diferentes innovaciones en combustibles para la aviación elaborados a partir de aceites usados y de gases procedentes de la combinación de dióxido de carbono capturado e hidrógeno verde.

La presentación se ha realizado en una jornada de la red H2CAT en Lleida, que ha contado con demostraciones de proyectos de innovación orientados a impulsar la aviación y la industria de la movilidad sostenible, informa en un comunicado este miércoles.

El centro tecnológico ha señalado que estos materiales se pueden utilizar como materia prima para la producción de queroseno sostenible para la aviación a través de diferentes procesos químicos innovadores.

Eurecat ha mostrado un prototipo de reactor para fabricar productos químicos utilizando energías renovables mediante dióxido de carbono recuperado de la industria y energía solar.

También ha presentado otras soluciones para la descarbonización de la industria y la movilidad, como nuevos depósitos tipos IV innovadores para el almacenamiento del hidrógeno y unas matrices vitriméricas de origen natural para materiales compuestos que se pueden recuperar para su reutilización en la industria.