La Eurocámara aprueba al acuerdo comercial con Vietnam, que protege varias DO de vino catalán

Publicado 12/02/2020 18:45:03 CET

El acuerdo se aprueba pese a las dudas sobre derechos humanos y estándares laborales

BARCELONA / BRUSELAS, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde al acuerdo de libre comercio con Vietnam, que elimina casi todos los aranceles con el segundo mayor socio del bloque comunitario en la Asociación de Nacionales del Asia Sudoriental (Asean) y cuya ratificación peligró por las dudas respecto a los estándares laborales y el respeto de los Derechos Humanos en este país.

El cava y las DO Catalunya, DO Empordà, DO Priorat y DO Penedès de vino están entre los productos europeos que quedan protegidos con este acuerdo comercial, aprobado este miércoles en el pleno de la Eurocámara.

Ante las críticas de algunos sectores por la vulneración de derechos fundamentales en el país asiático, el pacto ha sido ratificado por una amplia mayoría de 401 votos a favor, 192 en contra y 40 abstenciones.

El acuerdo incluye salvaguardas vinculantes en materia de protección del clima, derechos laborales y Derechos Humanos que permitirían su suspensión en caso de violaciones graves. Los eurodiputados, además, esperan que este nuevo marco de relación ayude a proteger el medio ambiente y alentar el progreso social en el país.

Con respecto a la protección de las inversiones, las partes acordaron crear un sistema de tribunales de inversiones similar al que el bloque comunitario pactó con Canadá para el CETA y al que quería poner en marcha con Estados Unidos en el caso del TTIP.

En todo caso, la desaparición gradual de casi todos los aranceles en el comercio con Vietnam prevé también la protección de 169 productos europeos emblemáticos, entre ellos varios de interés para España, como son los cítricos valencianos, el azafrán y queso manchegos, el jamón de jabugo y denominación de aceite de oliva y vino.

Las compañías europeas podrán también podrán participar en las licitaciones públicas convocadas por el gobierno vietnamita y varias ciudades, entre ellas Hanoi.

El comercio de mercancías entre la UE y Vietnam asciende a 47.600 millones de euros al año y a 3.600 millones en el caso de los servicios, según los datos de la Comisión Europea.

El bloque comunitario exporta al país asiático principalmente maquinaria, equipos de transporte, productos químicos y agrícolas. Vietnam, por su parte, exporta a la UE equipos de telecomunicaciones, prendas de vestir y productos alimentarios

PODEMOS VOTA EN CONTRA

La delegación de Unidas Podemos en la Eurocámara ha votado en contra de la ratificación del acuerdo por considera que está diseñado "a la medida de las grandes multinacionales y no de los intereses de la ciudadanía".

También critica que con este pacto la UE pase por alto la "persecución de opositores políticos, activistas y periodistas en aras de un beneficio comercial basado en la competencia desleal entre trabajadores europeos y vietnamitas".

"No existe ninguna garantía de que este acuerdo vaya a servir para implementar mejoras democráticas o laborales en Vietnam porque no hay mecanismos de presión una vez se haya firmado", ha alertado la eurodiputada María Eugenia R. Palop.

A favor del acuerdo han votado los eurodiputados de Partido Popular, PSOE, Ciudadanos y el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, mientras que a los votos en contra de UP se han sumado los de ERC, Bildu, En Común Podem, otra de las eurodiputadas de Vox y los de los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

Se han abstenido el eurodiputado de JxCat Carles Puigdemont y dos eurodiputados de Vox, Jorge Buxadé y Margarita de la Pisa Carrión.