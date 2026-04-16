Eurostars dedica sus premios de fotografía a la capitalidad mundial de Barcelona en arquitectura

Una de las fotografías premiadas por Eurostar en ediciones anteriores - EUROSTARS

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Eurostars Hotel Company convoca la vigésimo cuarta edición del Premio Eurostars Grand Marina de Fotografía, un certamen que este año está dedicado a la temática 'Barcelona, Capital Mundial de la Arquitectura', y que nació para generar un vínculo entre la ciudad y el hotel Eurostars Grand Marina.

La convocatoria está dirigida a fotógrafos aficionados y profesionales de todo el mundo, "invitándoles a retratar la singularidad arquitectónica de Barcelona, desde su patrimonio histórico hasta sus propuestas contemporáneas", informa la cadena este jueves en un comunicado.

En esta edición, el certamen se enmarca en la proclamación de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura, coincidiendo además con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y los 150 años del fallecimiento de Ildefons Cerdà, uno de los fundadores del urbanismo moderno.

Cada participante podrá presentar un máximo de tres trípticos fotográficos que deben componer una unidad artística y podrán hacerlo a través de la página web del premio hasta el 20 de octubre de 2026, fecha en que expira el plazo.

GALARDONES

El certamen otorga diez galardones: un primer premio de 5.000 euros, un segundo premio de 3.000 euros y ocho accésits para los finalistas, cada uno de los cuales disfrutará de una noche gratuita en el hotel de la cadena Eurostars Hotel Company de su elección.

El fallos del jurado se comunicarán a los ganadores en noviembre y una vez concedidos los premios, las imágenes ganadoras se expondrán durante un año en el hotel Eurostars Grand Marina.