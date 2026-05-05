Eurostars Hotel Company incorpora el Eurostars Josefine de cuatro estrella en Viena (Austria)

Entrada del Hotel Eurostars Josefine en Viena - HOTUSA

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Eurostars Hotel Company, cadena hotelera de Grupo Hotusa, ha incorporado el Hotel Eurostars Josefine de cuatro estrellas en Viena (Austria) en el marco de su estrategia de expansión internacional, informa en un comunicado este martes.

El establecimiento, que comenzó a operar el próximo 29 de abril bajo régimen de arrendamiento, se convierte en el cuarto activo de la compañía en Austria y "refuerza el posicionamiento de la cadena en la capital del país".

Ubicado a escasa distancia de la Ópera Estatal de Viena, el Parlamento de Austria o la Iglesia de San Carlos Borromeo, el hotel cuenta con 49 habitaciones y ofrece una propuesta alineada con el concepto de hotelería urbana de la cadena.

Reformado en 2021, el establecimiento destaca "por su cuidada ambientación inspirada en la estética de los años 20", en consonancia con la historia del edificio, que ha permanecido en funcionamiento durante más de un siglo.

"Viena se está consolidando como uno de los destinos estratégicos del Grupo en Europa. Se trata de un establecimiento con una marcada personalidad, que encaja plenamente con nuestro modelo de hotelería urbana y nos permite seguir reforzando nuestra presencia en la ciudad", ha asegurado el presidente del Grupo Hotusa, Amancio López.

APERTURA DE UN NUEVO ESTABLECIMIENTO

Por su parte, para el fundador y socio director de JP Real Estate Group, Daniel Jelitzka, la transacción del Hotel Josefine demuestra la fuerte demanda de activos hoteleros de primer nivel, así como las oportunidades de inversión atractivas que ofrece el turismo.

Además del Eurostars Josefine 4, Eurostar Hotel Company prevé la apertura de un nuevo establecimiento en Mariahilferstrasse, una de las principales arterias comerciales de Viena, que contará con 150 habitaciones y cuya inauguración está prevista para 2028.