Eva Baltasar regresa con la novela 'Peixos': "Me aburren las historias luminosas"

La escritora Eva Baltasar presenta 'Peixos' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora catalana Eva Baltasar regresa a la novela con 'Peixos' (Club Editor) una historia de amor protagonizada por una escritora y una vendedora de pescado ambulante, que se aleja de historias literarias arquetípicas: "Me aburren las historias luminosas".

En una entrevista con Europa Press, Baltasar (Barcelona, 1978) ha dicho que esas historias luminosas las quiere en la vida real, pero que en la escritura busca "ir al inconsciente" y que las protagonistas sigan un camino incómodo en el entorno seguro de la literatura.

Todo el mundo tiene partes oscuras en su interior, reprimidas, y que "escribir es una manera de conectar con esta parte de forma sana", como también se puede hacer leyendo, ha enfatizado la autora.

Desde el punto de vista de la narradora protagonista, 'Peixos' --que se publicará en castellano como 'Peces' en Random House-- aborda el proceso de enamoramiento con Victòria, a la que conoce en un mercado ambulante, y con la que inicia una historia de amor tóxica en un continuo ida y vuelta.

"TODO AMOR COMIENZA CON UNA OBSESIÓN"

"Todo amor comienza con una obsesión", ha terciado Baltasar, quien afirma que la sufren tanto Victòria, que es una mujer con capacidad para hacer daño, como la escritora, en su voluntad de establecer un vínculo para desarrollar ese amor.

Ha explicado que con el personaje Victòria quiso jugar con cierto goticismo, una casa en la que se refleja su personalidad, una lápida misteriosa y un perro que parece el de los Baskerville, que consigue "sostener" la violencia de la mujer y que es apartado cuando quiere mostrar su animalidad.

"ES POSIBLE MATAR A LOS MONSTRUOS"

La escritora ha precisado que se titula 'Peixos' porque estos viven sin pensar pero se mueven por instinto, como ocurre con las protagonistas, aunque una de ellas sabe que la otra es "un depredador".

Por ello, ha dedicado el libro a una de sus hijas, en la veintena y con tiempo de aprender en la vida, y a la que muestra con la novela que "es posible matar a los monstruos".

Pese a que la narradora es escritora y que en sus novelas hay "pinceladas" de su vida, Baltasar ha subrayado que no tiene nada que ver con la protagonista, aunque temas de los que escribe le permiten alcanzar un autoconocimiento y entender incomodidades pasadas para cancelarlas con la escritura.

Sobre sus costumbres de escritura, ha explicado que escribe unas dos o tres horas diarias y que le interesa mucho el lenguaje, producto también de su vertiente poética, por lo que busca "ritmo, musicalidad, crear imágenes y un componente estético" sin caer en el barroquismo ni las frases largas.

VERSIÓN TEATRAL DE 'PERMAGEL'

Independiente del Tríptic formado por 'Permagel', 'Boulder' y 'Mamut' y más emparentada con 'Ocàs i fascinació', del que Baltasar dice que este 'Peixos' estira un hilo surgido en ella, la autora vuelve a condensar en menos de 200 páginas una historia intrincada, un formato que le surge de forma natural: "Llega un momento en el proceso de escritura que veo que se acerca el final. Se me funde en las manos".

Ha afirmado que le gusta participar en clubs de lectura como hace la protagonista --"Me siento como un predicador con su Biblia", ha afirmado-- y que se toma Sant Jordi como un regalo en el que puede acercar su obra a los lectores.

A escasas semanas del estreno de la adaptación teatral de 'Permagel' en el Teatre Texas de Barcelona, ha asegurado que no ha participado en el proceso de creación y que confía en la directora Victoria Szpunberg y la actriz Maria Rodríguez Soto: "Será una sorpresa. Cuando pueda iré a que me sorprendan", ha concluido.