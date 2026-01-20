Evacuadas 30 personas de un tren por un árbol caído sobre las vías en Fornells de la Selva (Girona)

Evacuadas 30 personas de un tren por un árbol caído a las vías en Fornells de la Selva (Girona) - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y los Bombers de la Generalitat han evacuado este martes a unas 30 personas de un tren después de que un árbol cayera sobre la catenaria e interrumpiera la circulación ferroviaria en Fornells de la Selva (Girona).

Después de recibir un aviso a través del teléfono de emergencias 112 a las 12,14 horas, ambos cuerpos han podido evacuar "ilesos" a todos los usuarios, según ha informado Bombers en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Tras la operación, los han acompañado hasta los vehículos que los han trasladado fuera de esa zona.