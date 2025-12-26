Evacúan una residencia de Far d'Empordà (Girona) preventivamente por la lluvia

El aviso se ha recibido en el teléfono de emergencias - @112

GIRONA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una residencia de Far d'Empordà (Girona) para personas con discapacidad intelectual ha sido evacuada preventivamente por la lluvia este viernes, con el traslado de 16 personas a otro centro del municipio.

La residencia ha tenido la iniciativa de evacuarles, ya que está ubicada en una zona inundable próxima al río Manol, uno de los que ha tenido una crecida más alta este viernes, informa Bombers de la Generalitat vía X.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso a las 7.53 y Bombers ha colaborado en la evacuación: 6 las ha evacuado personal de la residencia y 10 han sido evacuadas por Bombers.