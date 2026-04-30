La exalcadesa de Montcada (Barcelona) en la Flotilla afirma estar a salvo tras abordarles Israel

Un barco de la segunda expedición de la Global Sumud Flotilla, parte del Moll de la Fusta, a 12 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona) de los Comuns, Laura Campos, embarcada en la Global Summud Flotilla, afirma estar a salvo tras "huir" del Ejército de Israel y su intento de interceptar su embarcación, si bien ha lamentado que otros 22 barcos con unos 100 activistas no han tenido la misma suerte tras ser detenidos por el Estado Hebreo.

En un vídeo en su cuenta de Instagram recogido por Europa Press, Campos ha indicado que su barco ya está en aguas griegas y ha instado a la población a no quedarse en casa y a salir a las calles para manifestarse ante el "secuestro ilegal" que se produjo este miércoles por la noche.

"Esto es lo que pasa cuando se intenta llevar ayuda humanitaria y romper un cerco ilegal. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos la movilización en tierra", ha expresado Campos, que ha indicado que a partir de esta tarde hay previstas concentraciones ante los ayuntamientos a partir de las 19.00 horas y en Barcelona la convocatoria es en la plaza de Sants.

Otro integrante de la Flotilla, el bombero Pau Pérez, ha comunicado a través de un vídeo estar entrando en aguas griegas tras pasarse toda la noche "huyendo de barcos sionistas".

Sobre las personas detenidas, muchas de ellas catalanas, Pérez ha lamentado no saber dónde están y se ha sumado al llamamiento a la movilización para "romper relaciones con el estado sionista".