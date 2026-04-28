Los exalcaldes de Ripoll (Girona) del PSC critican que el partido hiciera dimitir a sus dos ediles

GIRONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los exalcaldes de Ripoll (Girona) por el PSC, Pere Jordi Piella (entre 1979 y 1993) y Jaume Camps (entre 1993 y 1995), han criticado que la dirección socialista exigiera la renuncia de sus dos concejales en el municipio, Enric Pérez y Anna Belén Avilés, tras facilitar con su abstención la aprobación del presupuesto municipal de la alcaldesa y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

En declaraciones este martes a 3CatInfo, Camps, que decidió la semana pasada dejar de militar en el PSC por este motivo, ha defendido que la política municipal es "mucho más dinámica que una parlamentaria" porque se deben resolver los problemas del día a día de la gente.

Por su parte, Piella, que dejó la militancia socialista hace 10 años, ha afirmado que la dirección socialista debería pisar el territorio, y cree que no funcionará el relevo buscado por la dirección, al renunciar al acta todos los miembros de la lista: "Si aquí vienen paracaidistas, la gente dirá: '¿Quienes son estos?'. Esto no cuela y la gente no se lo tragará".

Ambos coinciden en criticar la política de Orriols al frente de la alcaldía: "No tiene ninguna empatía por nadie que no sean los suyos. Parece que cada mañana, cuando se levanta, piense: '¿Hoy contra quien tengo que pelearme?'", ha dicho Camps.

Piella coincide, y asegura que la alcaldesa ha situado Ripoll "en un pozo que es de intransigencia y al mismo tiempo de odio".