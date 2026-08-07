El excandidato de ERC en Girona expedientado deja el partido y renuncia a todos sus cargos

El concejal de ERC Marc Puigtió, cuarto por la izquierda, al presentar la candidatura municipal para Girona - ERC

GIRONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ya excandidato de ERC a la alcaldía de Girona, Marc Puigtió, ha dejado este viernes la militancia en el partido y ha renunciado a todos sus cargos y responsabilidades institucionales y orgánicas que todavía mantenía tras renunciar a la candidatura.

Lo ha hecho en un comunicado un día después de que la dirección de ERC, conjuntamente con la ejecutiva local de Girona, le abriese un expediente por un audio publicado en redes en el que criticaba a compañeros del grupo diciendo que su "intención era echarlos a todos afuera".

Así, ha renunciado a sus funciones como concejal de Hacienda, Transparencia y Participación del Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis así como al acta, y a sus funciones en el Consell Comarcal del Gironès como vicepresidente primero; portavoz de ERC; jefe del área de Servicios a las Personas, representante en el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, y responsable de la Oficina Comarcal de Vivienda.

"Lo hago después de un día de reflexión que me ha permitido mirar la situación con más perspectiva y tomar las decisiones que considero más adecuadas", ha sostenido Puigtió en el mismo comunicado.

Finalmente, ha explicado que a partir de ahora continuará ejerciendo de arquitecto técnico y ha asegurado que la política ha sido para él "una vocación de servicio, no una manera de fundamentar" su vida.

"Me voy de las responsabilidades que he ocupado con el convencimiento de haber podido ser útil a quien lo haya necesitado", ha concluido.