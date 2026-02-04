Excompliance de TMB declara que sufrió "injerencias" de directivos por investigar un caso de acoso

Archivo - Fachada de la Ciutat de la Justícia de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exjefa de Compliance de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), el departamento de cumplimiento normativo que se encarga, entre otras cosas, de investigar denuncias internas reportadas por los trabajadores, ha asegurado que sufrió presiones e "injerencias" en un expediente de acoso laboral a una trabajadora y que, finalmente, fue despedida.

Así lo ha manifestado este miércoles ante la instructora, la magistrada Míriam de Rosa, según han explicado fuentes judiciales a Europa Press, que han asegurado que la excompliance se ha ratificado en la querella por la que la jueza ha imputado al consejero delegado de TMB, Xavier Flores, y a otros dos altos cargos de la empresa pública.

Las mismas fuentes han subrayado que los hechos se remontan a principios de 2024, tras abrir un expediente contra tres exdirectivos por presunto acoso a una trabajadora, y concretamente, tras tomar declaración a la directora de recursos humanos, pues la querellante afirma que al día siguiente fue movida de su cargo, aunque continuó investigando los hechos.

Lo hizo, según ella, en contra de la voluntad de sus superiores, que le sugirieron cambios en el resultado de la investigación, que no acató porque es una persona "de una gran firmeza en el cumplimiento de las normas" y con veinte años de experiencia en la empresa.

Tras obtener protección como alertadora de corrupción de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), sostienen que TMB creó un protocolo 'ad hoc' contra el acoso laboral e investigó a la excompliance, motivo por el que fue suspendida cautelarmente en septiembre de 2024 y, finalmente, despedida un mes después.

NIEGAN UN NEXO

Fuentes cercanas a TMB rechazan cualquier vínculo entre el expediente que abrió la exdirectiva --recuerdan que la Fiscalía archivó el caso, algo que ella "ha omitido" en su querella--, y su despido disciplinario, que atribuyen a una denuncia por acoso en su contra.

Niegan que su cese fuese una "represalia" por haber hecho bien las cosas, como ella defiende, y señalan que ese argumento decae cuando la Fiscalía decidió archivar los hechos que ella estaba investigando y por los que dice haber recibido presiones.

Además, subrayan que en el marco de la investigación tras la denuncia recibida por un trabajador por acoso contra la querellante declararon 15 testigos y que, en su inmensa mayoría, dijeron que era "imposible" trabajar con ella, llegando algunos de ellos a irse a otros sitios cobrando menos o a cogerse la baja por estrés.

"Cuando una persona tiene problemas con todo el mundo, ¿el problema de quién es?", han señalado las mismas fuentes, que aseguran que la exjefa de Compliance generó conductas gravísimas de acoso y un clima irrespirable en el departamento, textualmente.

La instructora ha citado a Xavier Flores, a la directora de recursos humanos y al director jurídico para tomarles declaración en calidad de investigados el 10 de febrero.