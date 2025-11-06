Expertas piden reforzar el pensamiento crítico en aulas ante la IA en una jornada en UIC Barcelona

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de la pedagogía y la neuroeducación han apostado por reforzar el pensamiento crítico en las aulas ante desafíos como la Inteligencia Artificial (IA) durante la jornada organizada por la asociación Mujeres Líderes en la Educación (MLE) en UIC Barcelona.

Las especialistas han coincidido en la necesidad de reforzar la lectura, la escritura y el diálogo en las clases con el objetivo de que el alumnado "sea capaz de tomar decisiones en libertad", informa la universidad en un comunicado de este jueves.

La directora de la Cátedra de Neuroeducación de la Universitat de Barcelona (UB) y autora de 'Los beneficios de la lectura en voz alta', Anna Forés, ha asegurado que durante años "a los niños se les ha domesticado para cumplir las expectativas del adulto, sin enseñarles a pensar", y cree que aprender a pensar puede contribuir a proteger la salud mental de los menores.

En la misma línea se ha expresado la experta en educación a través del cine Lola Villar, quien ha asegurado que el pensamiento crítico "es un factor de protección de la salud mental, un escudo ante el mundo digital y contribuye a tomar decisiones en libertad".

PENSAMIENTO E IA La profesora de Didáctica de las Lenguas y de Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación de UIC Barcelona, Carla Vidal, ha señalado que, además de en la escuela, "el pensamiento crítico debe estar en casa" y que la familia debe ser un espacio donde no se juzgue, sino que se cuestione.

La docente, filósofa y emprendedora del proyecto educativo Sapere Aude, Claudia López Pérez, ha defendido que desde la escuela se anime a los niños a dudar y a preguntarse y añade: "Si delegamos el pensamiento a IA, estaremos encarcelados".

También ha intervenido la especialista en pensamiento crítico y alfabetización mediática en entornos digitales Estefanía de Anta, quien afirma que el pensamiento crítico es intrínseco a la educación, y ha abogado por fomentar espacios donde aprender a dialogar y escuchar "en un momento en el que hay tanta desinformación".

El acto ha sido liderado por la presidenta y fundadora de Mujeres Líderes en la Educación (MLE), Ana María Farré, una comunidad de mujeres referentes en el sector educativo: "Contamos con un abanico muy amplio de socias, con perfiles distintos que generan relaciones transversales con sectores diferentes de la innovación educativa".