Expertos de la ACCO piden más cooperación entre autoridades de competencia y de protección de datos

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha advertido este miércoles sobre la necesidad de estrechar la colaboración entre los reguladores de competencia y las agencias de protección de datos para afrontar los retos de la economía digital y evitar abusos de posición dominante por parte de las grandes plataformas.

Durante la jornada 'La competencia y la protección de datos personales en la economía digital' celebrada en Barcelona, el presidente de la ACCO, Roger Loppacher, ha subrayado que proteger los datos de los usuarios es "una obligación de las plataformas digitales y esencialmente un problema legal y de preocupación ética", informa la entidad en un comunicado.

En el debate han participado expertos como el catedrático de Economía y Dirección Financiera del Iese Business School - Universidad de Navarra, Xavier Vives, quien ha alertado de que la concentración de datos en manos de empresas estadounidenses supone un "atentado contra la soberanía europea".

Por su parte, el profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Nebrija, Fernando Díez Estella, ha recordado la falta de competitividad del continente señalando que, de las 40 principales 'big tech' mundiales, ninguna es europea.

Por parte de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APCD), su directora, Meritxell Borràs, ha defendido la "visión común" entre ambas autoridades en la defensa de los derechos de la ciudadanía ante un marco regulatorio muy complejo.

RIESGOS DE LA CAPTACIÓN MASIVA

En el marco del encuentro se ha presentado un estudio de la profesora de Derecho de la Competencia y Análisis Económico del Derecho de la Universidad de Villanueva, Alba Ribera, que identifica riesgos principales vinculados a la captación de datos.

Ribera ha puesto de ejemplo el daño competitivo, es decir, que cuantos más datos extraiga un operador dominante en peores condiciones, mayor es el perjuicio al mercado.

También ha advertido de una posible discriminación de precios, dado que un alto volumen de datos en una sola mano aumenta el riesgo de que el consumidor sufra discriminación con precios dinámicos, o de que imponer condiciones comerciales que restringen la capacidad de elección del usuario deteriora la privacidad.

RADIOGRAFÍA DEL SECTOR EN CATALUNYA

El informe también analiza el ecosistema tecnológico catalán, que cuenta con unas 25.000 empresas (el 9% de ellas 'startups') y genera el 14% del PIB del territorio, con una fuerte concentración de 'hubs' en la provincia de Barcelona.

Como ejemplo de las dificultades actuales, el estudio señala que los estudios de videojuegos catalanes dependen críticamente de plataformas como Steam, Google y Apple para distribuir sus creaciones.

En este sentido, la ACCO destaca que el nuevo Reglamento de Mercados Digitales permite a estos estudios evitar "altas comisiones impuestas por las plataformas y democratizar la comercialización de juegos en las principales tiendas de aplicaciones".