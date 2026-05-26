Expertos defienden integrar mejor la enfermedad hepática en los sistemas sanitarios europeos

Archivo - Fachada del edificio del Parque de Recerca Biomédica de Barcelona (PRBB), a 11 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 75 expertos de 30 países han defendido que, ante la amenaza derivada de las enfermedades hepáticas crónicas, los países europeos deberían sacar esta patología del ámbito exclusivo de la hepatología e integrarla mejor en el conjunto del sistema sanitario.

Es la conclusión de la serie de estudios 'Ending the chronic liver disease public health threat in Europe', impulsada por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) de la Fundación La Caixa y publicada este martes en la revista 'The Lancet Regional Health', informa ISGlobal en un comunicado.

La enfermedad hepática crónica representa una "importante carga de enfermedad y mortalidad prematura" en Europa, con un impacto desproporcionado en los hombres y en las poblaciones socialmente desfavorecidas, y es la segunda causa de años de vida laboral perdidos en Europa.

La serie también alerta de que la enfermedad hepática metabólica está "transformando rápidamente" la carga de este tipo de patologías en Europa: se estima que 1 de cada 3 personas en la Unión Europea y el Reino Unido vive con enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD), actualmente una de los principales causantes de cáncer de hígado en Europa.

INTERVENCIONES "MÁS SÓLIDAS"

El jefe del grupo de salud pública y enfermedades hepáticas de ISGlobal y coordinador de la serie, Jeffrey V. Lazarus, ha apuntado que se necesitan políticas e intervenciones de salud pública "más sólidas" para enfrentar la carga de enfermedad.

"La atención primaria también debe cambiar. No tiene sentido evaluar la presión arterial, el colesterol o el peso corporal y no valorar la fibrosis hepática", ha añadido.

La serie ha analizado la enfermedad desde la detección y los modelos asistenciales; la preparación de las políticas sobre MASLD; la enfermedad hepática relacionada con el alcohol y la estateosis hepática metabólica, y los avances hacia la eliminación de las hepatitis víricas.

"LIBRE DE ESTIGMAS"

La co-coordinadora de la serie, Elisa Pose, ha apuntado que los trabajos de la serie muestran "por qué Europa necesita estrategias coordinadas de prevención, una detección más temprana, itinerarios asistenciales y un enfoque libre de estigmas".

El también co-coordinador de la serie Paul Brennan ha criticado y que no se atribuya la responsabilidad a las deficiencias de gobiernos e instituciones: "Durante demasiado tiempo hemos aceptado la normalización de un enfoque, promovido tanto por la sociedad como por grupos de presión de la industria, que responsabiliza a las personas".

RECOMENDACIONES

Entre las principales recomendaciones de los estudios, se incluyen integrar la salud hepática en las estrategias de prevención de enfermedades no transmisibles y cáncer, y alinear las respuestas frente a la enfermedad hepática con políticas sobre diabetes, obesidad, alcohol, salud cardiovascular, actividad física y nutrición.

Asimismo, defienden reforzar los sistemas de vigilancia y detección precoz, mejorar el acceso al tratamiento y la reducción de daños, aplicar políticas más solidas sobre alcohol y reducir los factores comerciales, y abordar el estigma y las barreras en las comunidades más desatendidas.