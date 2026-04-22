Expertos en Derecho inmobiliario reunidos en el ICAB piden un Pacto integral por la vivienda

Foto de familia de la jornada sobre Derecho Inmobiliario del ICAB - ICAB

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 600 profesionales del sector jurídico han asistido, de forma presencial y online, al VI Congreso de Derecho Inmobiliario, que se ha celebrado este miércoles en la sede del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), donde han reclamado un Pacto integral y transversal por la vivienda que contemple medidas en movilidad, urbanismo, fiscalidad y burocracia para equilibrar el déficit estructural entre la oferta y la demanda.

El objetivo de la sesión ha sido facilitar datos del sector, analizar la legislación sobre alquileres y adquisiciones y abordar el impacto del urbanismo y el régimen sancionador en el ámbito inmobiliario, informa el ICAB en un comunicado.

El congreso ha sido organizado por el ICAB; el Col·legi d'Administradors de Finques Barcelona-Lleida; el Col·legi Notarial de Catalunya; el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya; el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona; l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya; el Consell de l'Advocacia Catalana; la Càtedra de Dret Registral de la Universitat de Barcelona; l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona; l'Associació de Promotors de Catalunya i el Deganat Autonòmic dels Registradors de Catalunya.

El objetivo ha sido reunir a todos los profesionales del sector inmobiliario para analizar de forma transversal y a través de cinco mesas.

En el marco de la primera mesa se ha puesto de manifiesto que de 2019 a 2025 en España ha habido un incremento del precio de la vivienda del 31,7% en Catalunya y del 23,5% en España, según datos del Colegio de Registradores de España.

El precio medio de una vivienda en Barcelona ronda los 270.000 euros, más impuestos, cifra que asciende a los 300.000 euros y también se ha dado a conocer que las viviendas protegidas en España en el mismo período han bajado del 9,49% al 6,95%, y en Catalunya la cifra ha sido del 5,90%.

ALQUILER

En el marco de la segunda mesa se ha abordado la legislación actual del alquiler, con el objetivo de tratar la aplicación práctica de los topes de renta en zonas tensionadas; los alquileres de temporada, por habitaciones y coliving; así como la actualización de rentas y los conflictos contractuales.

En la tercera mesa también se ha analizado la legislación actual en materia de adquisiciones para tratar la restricción al derecho de propiedad; el impacto del tanteo y retracto y las medidas fiscales autonómicas 2025-2026 con impacto en transmisiones.

En estas dos mesas se ha puesto de manifiesto que la reciente regulación del alquiler de temporada y del alquiler de habitaciones abre una nueva etapa marcada "por interrogantes interpretativos que aún no están plenamente resueltos".

URBANISMO

La cuarta mesa ha tratado la incidencia del urbanismo en el derecho de propiedad, incidiendo en la reserva de suelo, la planificación y novedades, la información previa en compraventas o el impacto y requisitos en el cambio de uso.

En esta mesa se ha puesto de manifiesto que es necesario enfocar el problema evitando el enfrentamiento entre ciudadanos (propietarios/arrendatarios) "dado que unos tienen los bienes que los otros necesitan".

La quinta y última mesa ha tratado el régimen sancionador y la seguridad jurídica, para estudiar el derecho de propiedad y considerar qué aspectos están generando inseguridad jurídica; evaluar la proporcionalidad en casos reales de infracción y sanción; el control de la jurisdicción.

En esta mesa se ha dado a conocer la propuesta legislativa sobre ocupación delictiva, elaborada por la Comisión de Normativa del ICAB, que pretende la recuperación cautelar en el plazo de 48 horas.

CLAUSURA

La clausura del Congreso ha corrido a cargo de la decana del ICAB, Cristina Vallejo; la vicepresidenta del Consell de l'Advocacia Catalana, Carme Oriol; el director de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, Miquel Bagudanch; el decano presidente del Colegio de Notarios de Catalunya, José Alberto Marín, y el decano de los Registradors de la Propietat de Catalunya, Vicente García-Hinojal.

También han intervenido el decano del Col.legi de Procuradors de Barcelona, Francisco Javier; el presidente del Col.legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Lorenzo Viñas; la presidenta de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), Montserrat Junyent; Joan Ràfols y el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, Xavier Vilajoana.

También ha participado en la clausura Núria Lambea, patrona de la Fundación Habitatge Social, quien ha agradecido la visibilidad que se ha dado a su proyecto solidario.