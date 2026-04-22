Expertos desmienten el "bulo" de que los extranjeros privan el acceso a la vivienda en Catalunya

Mesa inaugural del VI Congreso de Derecho Inmobiliario 2026 impulsado por el ICAB - ICAB

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Expertos en materia inmobiliaria han desmontado los "bulos" sobre el perfil de los adquirientes de vivienda en Catalunya y, sobre la creencia de que son los extranjeros quienes privan al resto de la población del acceso a la vivienda, han dicho que las estadísticas no lo avalan.

Así lo ha asegurado la vicedecana del Colegio Notarial de Catalunya, Raquel Iglesias, en el VI Congreso de Derecho Inmobiliario 2026 impulsado por el Il·lustre Col·legi d'Advocats de Catalunya (ICAB), en la mesa inaugural titulada 'Los datos hablan. ¿Dónde estamos': "Los extranjeros no residentes no están invirtiendo en Catalunya como en 2013", cuando representaban un 10,42%.

En este sentido, ha explicado que, en la actualidad, los extranjeros representan un 20,82% del total de compradores de vivienda en Catalunya y que el 16,86% son residentes en la comunidad, personas arraigadas en el territorio y que pagan aquí sus impuestos, de forma que los extranjeros compradores no residentes representan solo un 3,95%.

En esta mesa inaugural, en la que ocho expertos han analizado los últimos datos sobre la situación de la vivienda y que ha estado moderada por la decana del ICAB, Cristina Vallejo, también ha participado el director general de Vivienda de la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Jordi Mas.

Mas ha recordado que el Govern ha impulsado un plan para incrementar la oferta de vivienda asequible y de alquiler protegido para producir 50.000 nuevas viviendas públicas hasta 2030 y que el objetivo es llegar a las 300.000 en los próximos 20 años.

El economista y gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, ha hecho un análisis sobre los desequilibrios estructurales y el mercado de vivienda y ha señalado que el problema del acceso a la vivienda no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un triple desajuste: económico, demográfico y productivo, acumulado durante dos décadas.

El director general en Asociación de Promotores de Catalunya, Joan Marc Torrent, ha hecho una exposición sobre la coyuntura inmobiliaria residencial de obra nueva y ha destacado que el déficit de oferta es estructural y que la producción residencial solo cubre "prácticamente la mitad de lo que supone la necesidad de los hogares".

En este sentido, ha dicho que se está generando un déficit", porque la producción se encuentra por debajo de los niveles previos a la crisis financiera.

Por eso, ha señalado que la promoción privada es determinante en el aumento de la oferta, tanto de vivienda libre como de vivienda de protección oficial, y que por lo tanto se debe impulsar la colaboración público-privada y ha lamentado la falta de presupuesto público suficiente en políticas de ampliación de un parque de vivienda asequible.

12 CONGRESOS, 12 CAUSAS

Al inicio del acto, Vallejo ha presentado el proyecto solidario vinculado al congreso dentro del programa '12 congresos, 12 causas', que en este caso ha sido Fundació Habitatge Social.

Se trata de una entidad con 35 años de historia que trabaja para proveer de vivienda a familias con niños en situación grave de vulnerabilidad.

El objetivo, ha explicado en representación de la Fundació Habitatge Social, Laura Pujol, es que, gracias a estas viviendas y al acompañamiento social del proyecto Oikos, las familias recuperen "su autonomía" y puedan sacar adelante su proyecto de vida.

Pujol ha señalado que el 47% de las personas a las que asiste la entidad son mujeres con hijos a su cargo y ha añadido que el proyecto no sería posible sin la colaboración de personas, empresas y administraciones que aportan recursos para sacar adelante su misión.

Por su parte, la diputada de la Junta de Gobierno del ICAB, Marta Domènech, ha señalado que "hay un gran problema con la vivienda, que no estamos consiguiendo solucionar" y que por eso es tan importante darle visibilidad a entidades como la Fundació Habitatge Social.