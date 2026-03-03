Expertos piden poner al turismo "en el centro de las políticas públicas" en Catalunya

Momento del encuentro - CEC

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de expertos ha pedido un nuevo modelo productivo del turismo en Catalunya que "ponga al sector en el centro de las políticas públicas en Catalunya, informa el Col·legi d'Economistes en un comunicado este martes.

Lo han dicho en la jornada 'Turismo y modelo productivo en Catalunya', organizada por el Col·legi d'Economistes a través de la Comisión de Economía del Turismo.

Los expertos también han reclamado que este nuevo modelo reconozca el peso estratégico del sector dentro de la economía e impulse una reconversión del turismo de sol y playa hacia un modelo "más diverso, innovador y productivo".

Además, han señalado la necesidad de redimensionar la temporada alta, favorecer la desestacionalización y optimizar la gestión de datos "para reflejar mejor la realidad económica y territorial del sector".

Han explicado que "el turismo crea valor", pero que su productividad es baja porque paga salarios bajos, soporta pocos impuestos y genera pocos beneficios.