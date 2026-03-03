El Gobierno responde a Trump que si quiere suspender el comercio debe respetar a las empresas y los acuerdos con la UE

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) saluda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), antes de la ceremonia de firma del plan de paz para Oriente Próximo, a 13 de octubre de 2025, en Egipto. - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha respondido a las amenazas lanzadas este martes por el presidente de Estados Unidos Donald Trump asegurando que si quiere suspender el comercio con España debe respetar a las empresas privadas y los acuerdos sellados con el conjunto de la Unión Europea.

Fuentes de Moncloa replican a Trump que España cuenta con los recursos necesarios para "contener posibles impactos" y también para ayudar a los sectores que se puedan ver afectados y diversificar las cadenas de suministro".

"Si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU", señalan.

