Expertos reivindican en el Port de Tarragona la urgencia estratégica del Corredor Mediterráneo

TARRAGONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) ha impulsado la 'VII Trobada per al Corredor de la Mediterrània', un encuentro que se ha celebrado este viernes en la sede de la Autoritat Portuària de Tarragona y al que han acudido ponentes jurídicos, institucionales y económicos que han concluido que es una urgencia estratégica la construcción del Corredor Mediterráneo.

En un comunicado, el Cicac ha manifestado que la sociedad civil "no se puede resignar ante un atraso crónico" de una infraestructura que considera clave para la competitividad de Catalunya y del resto de territorios del arco mediterráneo.

La jornada ha reunido a una cincuentena de participantes que han asistido a diversas ponencias a cargo de expertos y representantes del mundo jurídico, institucional y económico, que han analizado el estado de desarrollo de esta infraestructura, su impacto en la economía y en el tráfico marítimo y la relación con el Corredor Atlántico, entre otros.

Han participado el catedrático emérito de Geografía de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Josep Oliveras; el representante de la Oficina del Comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Jorge Laguna, y el jefe del Área de Planificación Portuària del Port de Tarragona, Joan Borràs, entre otros.

El encargado de inaugurar la jornada ha sido el presidente del Cicac, Joan Martínez; el decano del Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, David Rocamora, y el director de los servicios jurídicos de la Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Lluís Díez Besora, mientras que en la clausura ha participado la secretaria general del Consejo General de la Abogacía Española, Encarna Orduna.