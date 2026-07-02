Explotan 3 contenedores inteligentes en Girona sin causar heridos

GIRONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La explosión de 3 contenedores inteligentes en Girona este jueves por la tarde ha causado daños en un coche cercano y 2 motos que estaban aparcadas en la zona, aunque no consta ninguna persona herida, ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado el 'Diari de Girona', la explosión se ha producido sobre las 15 horas en la calle Montseny, en el barrio de Santa Eugènia.

Los bomberos han activado una dotación para apagar el fuego, que ha afectado totalmente a tres contenedores y parcialmente a otro.