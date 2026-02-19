Las exportaciones catalanas baten un nuevo "récord" en 2025 con 100.779 millones, un 0,6% más

Archivo - Un barco de mercancías en el Puerto de Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

Las exportaciones catalanas cerraron el ejercicio 2025 con un volumen de 100.779 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,6% respecto al año anterior y el mejor registro de la serie histórica, según datos del Ministerio de Economía analizados por Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Govern.

Se trata del tercer año consecutivo en que las ventas al exterior superan la barrera de los 100.000 millones de euros, a pesar de un "aumento del proteccionismo" a nivel global, unos cifras con las que Catalunya lidera el conjunto de las exportaciones de toda España, con el 26% del total, informa el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado este jueves.

El conseller Miquel Sàmper ha hecho hincapié en que si en 2023 y 2024 alcanzar los 100.000 millones en exportaciones fue un hito destacable, hacerlo en 2025 "tiene mucho más mérito" por la política arancelaria impuesta por Estados Unidos.

"Teníamos la duda de si en 2025 íbamos a volver a superar los 100.000 millones, pero Catalunya ha vuelto a hacerlo porque tenemos un empresariado resiliente y que ha tenido la capacidad de diversificar", ha subrayado.

IMPULSO EN ASIA Y ÁFRICA

En este sentido, el conseller ha vinculado el crecimiento de 2025 a una reorientación hacia nuevos mercados, con exportaciones en Asia que han subido un 7,6%, en África (+12,5%) y en Oriente Medio (+15,3%), destacando especialmente los incrementos en Corea del Sur (+25,2%), China (+13,7%) y Vietnam (+11,1%).

En el caso de África, las ventas a Argelia se han multiplicado por cuatro tras el levantamiento del bloqueo comercial, mientras que en América Latina han caído un 14% y en América del Norte, un 2,2%, lastradas por la nueva política arancelaria de los Estados Unidos, donde las ventas han retrocedido un 3,4%.

"Las empresas catalanas exportaban a Estados Unidos del orden de unos 4.500 millones de euros. Un 33% no quedarían afectados por los aranceles (unos 1.500 millones), por lo que un 67%, es decir, casi 3.000 millones, sí quedarían afectados", ha puntualizado Sàmper.

En la Unión Europea, el mercado se ha mantenido estable con un ligero repunte del 0,8%.

ESTRATEGIA 2026-2030

Sàmper ha subrayado el apoyo del Govern a través de Acció, cuya red de oficinas exteriores ha gestionado cerca de 3.000 proyectos de internacionalización en 2025 (+17%).

Asimismo, la Generalitat ha diseñado la Estrategia de Internacionalización 2026-2030 con el objetivo de alcanzar las 19.000 empresas exportadoras regulares y las 3.500 empresas catalanas con filiales en el exterior.

Dentro de este plan, el nuevo programa 'Catalunya Exporta' prevé facilitar la salida a los mercados internacionales de 2.000 nuevas empresas mediante formación, acompañamiento especializado y mentoría.

RETOS DE CARA A 2026

De cara a 2026, el informe de riesgos de Acció advierte de retos como la competencia geoeconómica entre Estados Unidos y China.

También pone de manifiesto el aumento de los conflictos y la emergencia climática, factores que "obligarán a las compañías a reforzar su gestión del riesgo y avanzar hacia modelos más resilientes".