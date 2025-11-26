Las exportaciones catalanas de productos industriales suben un 2,1% en el tercer trimestre

Archivo - Camiones con contenedores en la terminal Hutchison Ports BEST en el Puerto de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones catalanas de productos industriales sumaron 22.797,9 millones de euros en el tercer trimestre, un 2,1% más que en el mismo periodo del año pasado, informa el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) este miércoles.

Los productos de alto nivel tecnológico aumentaron un 2,1%, mientras que los de nivel medio alto lo hicieron un 2,2% y los de nivel medio bajo se redujeron un 6,6% y las de nivel bajo, aumentaron un 5,9%.

El Idescat ha explicado que las ventas de productos de nivel alto han crecido principalmente por el aumento de las ventas de productos informáticos, electrónicos y ópticos.

Por su parte, las importaciones alcanzaron los 25.531,8 millones de euros, un 5,8% más que en el año anterior, impulsadas por las de nivel tecnológico medio alto (+7,4%) y de nivel tecnológico alto (+6,1%).

Por su parte, los productos de nivel medio bajo aumentaron un 3,3% en el tercer trimestre y los de nivel bajo, un 4,5%.