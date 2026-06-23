Las exportaciones catalanas a Reino Unido crecieron un 38% desde el referéndum del Brexit en 2016

Archivo - Sede de Acció en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones catalanas a Reino Unido han subido un 38% desde el referéndum que acordó el Brexit en junio de 2016, pasando de 3.915,51 millones de euros ese año a 5.407,25 en 2025, informa este martes la Generalitat en un comunicado según cálculos de Acció, la agencia para el crecimiento de las empresas de la Conselleria de Empresa.

Estos datos demuestran que la salida del Reino Unido de la UE "no ha supuesto un impedimento" y que, pese al descenso inicial de ventas en los años posteriores al referéndum y a causa de la pandemia, el crecimiento ha sido sostenido desde 2021 y las exportaciones han crecido un 25% desde que el Brexit se hizo efectivo, a principios de 2020.

El volumen de ventas catalanas al mercado británico en 2019 (año previo a su salida de la UE) fue de 4.314,18 millones, y se han ido superando desde 2023, año en que las exportaciones catalanas en este mercado fueron de 4.582,81 millones.

PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS

En cuanto a los productos catalanes más exportados, los vehículos (el 27% del total de las exportaciones en 2025) y los productos químicos (12%) siguen siendo los sectores con más presencia, un hecho que se mantiene igual desde 2019, último año del Reino Unido dentro de la UE.

En tercer lugar se sitúan los productos farmacéuticos, que representan un 11% del total de exportaciones y que han multiplicado por cuatro sus ventas en el Reino Unido desde 2019, cuando este puesto lo ocupaban los combustibles.

ATENCIÓN A CONSULTAS EN REINO UNIDO

La Oficina de Barreres a la Internacionalització de Acció ha resuelto más de 750 consultas sobre el Reino Unido desde su creación, en 2018.

Esta unidad especializada, que ofrece una respuesta en menos de 48 horas a las dudas planteadas por las empresas, resolvió cerca de 2.300 consultas durante 2025.